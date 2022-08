Superenalotto, tutta Parabiago è in festa: storia di come cambia una vita

Una vincita al Superenalotto è la chiave dorata per cambiare la propria vita. Una ricchezza inaspettata farà cambiare rotta, la direzione la deciderà il fortunato vincitore.

A Parabiago una vittoria da 714 mila euro ha reso felice un giocatore che è ritrovato tra le mani un tesoro.

Matteo, chiameremo così il fortunato giocatore che ha sbancato il Superenalotto, ha vinto 714 mila euro lo scorso 5 luglio 2022. Una giocata presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Montoli situato in via Cesare Battisti 65/67 a Parabiago ha rivoluzionato la vita di Matteo in poche ore. Una giornata che resterà impressa nella sua memoria così come i numeri che gli hanno permesso di indovinare il 5 + 1 ossia 16, 17, 49, 66, 82, 86, jolly 1 e SS Superstar 67. Matteo è un pensionato sposato con figli. Le sue giornata trascorrono in tranquillità, divise tra impegni con la moglie e infinite commissioni per la prole. L’uomo è felice della sua vita da pensionato, il lavoro non gli manca e la famiglia gli permette di avere un’esistenza frenetica e di stare sempre in movimento. E adesso, con 714 mila euro in più, potrà organizzare il suo tempo in modo differente.

La vincita al Superenalotto da 714 mila euro

Il pensionato Matteo ha deciso di dedicare agli affetti il tempo acquisito con il raggiungimento della pensione. Si è reso conto che il lavoro ha tolto attenzioni alla moglie e ai figli e ora sta cercando di recuperare gli istanti perduti. Proprio pensando alla famiglia, l’uomo ha deciso un giorno di giocare al Superenalotto alcuni numeri legati a date importanti – con l’aggiunta di qualche accorgimento. In realtà sono 15 anni che gioca gli stessi numeri e la stessa schedina non perdendo la speranza di una vincita.

E mentre sta seduto sul divano con lo smartphone in mano, l’app aperta per controllare la ricevuta e i numeri che gli frullano nella testa scopre che la vittoria è finalmente arrivata. Inizialmente è felice del 5, non pensa di andare oltre, ma poi la notizia che i 714.654,88 euro sono suoi.

Il sogno si realizza, ora gli impegni del futuro

Nel momento in cui Matteo ha realizzato che il sogno si era finalmente avverato l’emozione è sopraggiunta. È servito un chinotto, dice l’uomo, per tranquillizzarsi e poi raccontare tutto alla moglie e ai figli. Una bibita semplice, comune, scelta apposta per aiutare a farlo restare con i piedi per terra cercando di placare l’entusiasmo che, in realtà, gli ha fatto toccare il settimo cielo.

Matteo è consapevole di aver vinto tantissimi soldi. Afferma che li userà per regalare un futuro sicuro e stabile alla famiglia. Nessun progetto in particolare è in mente, ad oggi, a parte una vacanza tutti insieme. Bisognerà recuperare la calma e la lucidità per poter ragionare su come investire i soldi, ecco cosa pensa il pensionato. Ciò che è certo è che continuerà a giocare al Superenalotto i soldi di un caffè per non abbandonare un passatempo e la voglia di sognare.