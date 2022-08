Pensione, occhio ai pagamenti di settembre 2022: le date da segnare

Occhio ai pagamenti di settembre 2022 delle pensioni: quando avranno luogo? Ecco le date da segnare sul calendario.

Sono in molti a chiedersi quando avranno luogo i pagamenti da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale delle pensioni di settembre 2022. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Alimentazione, vestiti, istruzione dei figli, regali ai nipoti e tanto altro ancora. Sono davvero tanti i costi da dover sostenere e che hanno un peso non indifferente sulle nostre finanze. Una chiara dimostrazione di come i soldi, pur non essendo garanzia di felicità, si rivelino essere utili in diverse circostanze.

Ormai giunti alla fine dell’ottavo mese dell’anno in corso, pertanto, non crea stupore il fatto che in molti siano già impazienti di sapere quando avranno luogo i pagamenti da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale delle pensioni nel corso del mese di settembre 2022. Entriamo quindi nei dettagli per vedere tutto quello che c’è da sapere in merito e soprattutto quali sono le date da segnare sul calendario.

Pensione, occhio ai pagamenti di settembre 2022: tutto quello che c’è da sapere

Tra i trattamenti economici più attesi, abbiamo già avuto modo di vedere assieme che giungono buone notizie per molti pensionati che a partire da ottobre 2022 potranno beneficiare di un aumento sulle pensioni. Sempre soffermandosi su quest’ultime, inoltre, sono in molti a chiedersi quando avranno luogo i pagamenti da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale delle pensioni nel corso del mese di settembre 2022.

Ebbene, entrando nei dettagli interesserà sapere che per coloro che si fanno accreditare la pensione direttamente sul conto dovranno attendere il primo giorno bancabile del mese, ovvero giovedì 1 settembre 2022. Stesso discorso vale anche per i soggetti titolari di un Libretto di Risparmio, di un conto Banco Posta o di una Postepay Evolution.

Per quanto concerne i soggetti che ritirano la pensione in contanti presso gli sportelli degli uffici postali, invece, i soggetti interessati dovranno seguire il seguente calendario scaglionato in ordine alfabetico, ovvero:

giovedì 1° settembre dalla A alla B;

venerdì 2 settembre dalla C alla D;

sabato 3 settembre dalla E alla K;

lunedì 5 settembre dalla L alla O;

martedì 6 settembre dalla P alla R;

mercoledì 7 settembre dalla S alla Z.

Sono queste, quindi, le date da segnare sul calendario in merito ai pagamenti delle pensioni a settembre 2022. In caso di dubbio, comunque, si consiglia di accedere alla propria area riservata sul sito dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in modo tale da poter ottenere maggior informazioni in merito. Un modo facile e veloce che ci permette di restare sempre aggiornati.