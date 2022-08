Se credi alla sfortuna occhio all’Oroscopo, in particolare se sei nato sotto questo segno zodiacale. Ecco di quale si tratta.

Brutte notizie per le persone nate sotto questo segno zodiacale in quanto sembra che la fortuna non sia affatto dalla loro parte. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

La fortuna è cieca, ma in alcuni casi, come ben sappiamo, sembra vederci davvero molto bene. Capita a tutti, d’altronde, prima o poi d’imbattersi in persone parecchio fortunate, in grado di ottenere in modo all’apparenza semplice tutto ciò che vogliono. Allo stesso tempo non mancano invece coloro che sembrano essere accerchiati dalla sfortuna. In entrambi i casi, a quanto pare, a rivestire un ruolo importante sono le stelle.

Proprio l’Oroscopo, infatti, è in grado di indicare quali siano i segni più o meno baciati dalla dea bendata. A tal proposito, in effetti, abbiamo già visto avuto modo di vedere assieme quali siano i segni zodiacali più fortunati del 2022. Oggi, invece, vedremo assieme quali sono invece quelli più sfortunati. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Oroscopo, ci credi alla sfortuna? Meglio stare attento se sei di questo segno: ecco di quale si tratta

Come già detto l’Oroscopo è in grado di indicare quali siano i segni più o meno baciati dalla dea bendata. Questo è infatti possibile prendendo in considerazione la posizione e l’influenza di Giove, considerato il pianeta della prosperità.

Ma quali sono i segni zodiacali più sfortunati dello Zodiaco? Ebbene, tra questi si annovera il segno della Bilancia che, pur non sentendosi sopraffatto dalla sfortuna, sembra avvertire costantemente un senso di energia negativa.

Da non dimenticare, poi, le persone nate sotto il segno zodiacale dello Scorpione che tendono a prendere tutto sul personale. Questa per via della loro grande sensibilità che li porta a interpretare in modo negativo anche alcune situazioni che di per sé non lo sono.

Tra i segni che difficilmente vengono baciati dalla dea bendata, poi, si annoverano Gemelli e Vergine. Quest”ultimi, infatti, è bene sapere, sono governati da Mercurio e si trovano all’opposto rispetto alle vibrazioni positive di Giove.

Il segno più sfortunato di tutto però è quello dei Pesci. Anche quest’ultimi, infatti, si contraddistinguono per loro estrema sensibilità che li porta spesso a pensare che tutto sia contro di loro.

Ovviamente, è bene ricordare, non si tratta di una scienza esatta e per questo motivo non bisogna dare per scontato che, se appartenenti ai segni poc’anzi citati, non si verrà mai baciati dalla dea bendata.