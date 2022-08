Assunzioni Brico OK, opportunità in tutta Italia: posizioni aperte e inoltro CV

Campagna di assunzioni per Brico Ok, la nota catena di negozi di articoli per il fai da te, l’edilizia e il bricolage. Scopriamo le posizioni aperte e come inviare la candidatura.

Brico OK assume candidati per inserimento in diverse sedi sparse sul territorio italiano. Sarà l’opportunità lavorativa che stavate aspettando?

Il settore lavorativo sta ampliando le opportunità per chi è in cerca di un’occupazione. Le aziende, i comuni, le Università, gli enti alla ricerca di personale per ampliare l’organico sono numerose. Dopo aver mostrato le posizioni aperte da Mc Donald’s, passiamo ad un’altra nota catena che si occupa di edilizia, fai da te e bricolage. Parliamo di Brico OK, un gruppo italiano attivo nella Grande Distribuzione Organizzata che rappresenta una solida realtà e una valida occasione per intraprendere una carriera lavorativa gratificante. Le selezioni si rivolgono sia a persone con esperienza nel campo della vendita sia a giovani senza alcuna esperienza pregressa.

Assunzioni Brico OK, le posizioni aperte

L’azienda sta valutando una doppia assunzione. Con contratto a tempo indeterminato o determinato per i candidati con esperienza oppure con contratto di apprendistato o stage per i giovani fino ai 29 anni. Una prima posizione aperta riguarda la ricerca di addetti alle vendite. Tra i requisiti l’età compresa tra 20 e 35 anni, il possesso del diploma e l’esperienza pregressa come commessi oppure operai. Il candidato dovrà dare la disponibilità a lavorare su turni anche di domenica e nei festivi. Ultimo requisito l’abilità manuale. Imola, Arluno, Capriolo e Rovato sono alcune sedi di lavoro.

Si ricercano anche addetti all’allestimento con età compresa tra 18 e 35 anni, preferibilmente in possesso dell’abilitazione all’uso del muletto e dotati di manualità, creatività e dinamicità. La sede di lavoro è Salsomaggiore in provincia di Parma. A Val d’Elsa (Siena) si assumono cassieri e addetti alla vendita mentre per la sede di Salsomaggiore si ricercano anche candidati al ruolo di direttore di punto vendita/responsabile/store manager e a quello di vice direttore.

Come inviare la candidature

Nel portale dell’azienda Brico OK è presente la sezione Lavora con Noi. All’interno si potranno visualizzare le numerose posizioni aperte, comprese le opportunità di tirocinio e apprendistato. Ogni ricerca è completa di sede di lavoro, compiti da svolgere, requisiti. Basterà cliccare sulla proposta di proprio interesse e cliccare “Invia candidatura” per compilare il form online con i dati personali e inviare il curriculum vitae. Se il profilo corrisponderà a quanto ricercato dal Gruppo si potrà essere contatti per valutare l’assunzione.