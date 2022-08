Stufa a pellet, occhio ai consumi: quanto spenderemo il prossimo inverno?

Occhio ai consumi derivanti dall’utilizzo della stufa a pellet. Quanto spenderemo il prossimo inverno? Ecco la verità che non ti aspetti.

Sono in molti a chiedersi quanto consumi una stufa a pellet e di conseguenza quanto ci ritroveremo a spendere il prossimo inverno. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Televisione, lavatrice, frigorifero, forno e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero molti gli apparecchi presenti nelle nostre case e che hanno un impatto non indifferente sul costo finale delle bollette che ci ritroviamo a pagare.

Tra le voci che pesano maggiormente, come noto, si cita indubbiamente il riscaldamento. A tal proposito abbiamo già avuto modo di vedere assieme che scaldare casa e risparmiare un bel po’ di soldi sulla bolletta è possibile, grazie a un trucco davvero incredibile.

Stufa a pellet, quanto spenderemo il prossimo inverno? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Come già detto sono in molti a chiedersi quanto consumi una stufa a pellet e di conseguenza quanto ci ritroveremo a spendere il prossimo inverno. Ebbene, come riportato su Informazione Oggi, dal punto di vista tecnico una stufa a pellet che funziona per quattro ore al giorno per sei mesi consuma proprio come una normale caldaia, ovvero circa 60 Kw.

Sempre in tale ambito, inoltre, bisogna prendere in considerazione anche l’investimento iniziale che, nel caso appunto di una stufa a Pellet, può essere pari a diverse migliaia di Euro. Ma quanto consuma una stufa a pellet e soprattutto è davvero conveniente? Ebbene, sempre come riportato su Informazione Oggi, in media per il Gas servono almeno 1200 metri cubi all’anno.

Ovvero più di 1100 litri di gasolio. A parità di condizione bisogna utilizzare circa tre mila chili di combustibile Pellet, con una spesa che oscilla dai 1600 ai 2700 Euro all’anno. Ne consegue quindi che fino a quando il prezzo del gas non si abbasserà nuovamente, il pellet continuerà ad essere più conveniente.