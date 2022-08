Fisco, oggi 22 agosto è il tax day: lunedì nero per gli italiani

Brutte notizie per molti italiani. Oggi, lunedì 22 agosto 2022, infatti è il cosiddetto tax day. Ecco cosa sta succedendo.

Stop alla tregua estiva. Sono tanti i versamenti fiscali in scadenza proprio oggi, lunedì 22 agosto 2022. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Come ogni estate sono tanti i cittadini che approfittano di questo periodo dell’anno per staccare la spina e trascorrere dei giorni di meritato riposo, lontano dai vari impegni della vita quotidiana. Agosto, però, sta per giungere al termine e questo vuol dire che nel giro di pochi giorni quasi tutti si ritroveranno alle prese con le solite faccende quotidiane.

Fisco, oggi lunedì 22 agosto è il tax day: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto visto che vi sono dei movimenti a cui bisogna prestare particolare attenzione, in quanto in questi casi l’Agenzia delle Entrate potrebbe considerarvi degli evasori fiscali. Sempre in tale ambito, inoltre, vi interesserà sapere che giungono brutte notizie per molti italiani. Questo in quanto proprio oggi, lunedì 22 agosto 2022 è il cosiddetto tax day.

Ma cosa sta succedendo? Ebbene, come è possibile notare dallo Scadenzario Fiscale di agosto disponibile sul sito del’Agenzia delle Entrate, proprio oggi è il termine ultimo per ben 168 versamenti. Ma non solo, si annoverano anche due dichiarazioni, sei comunicazioni, tre adempimenti contabili e due richieste/domande/istanze. Tra gli adempimenti con cui dover fare i conti, ad esempio, la scadenza per il versamento di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, con maggiorazione dello 0,40%.

Questa coinvolge molti contribuenti ed in particolar modo i titolari di partite Iva. Da non dimenticare, poi, diversi adempimenti periodici con cui devono fare i conti sempre i titolari di partita Iva, come ad esempio, appunto, i versamenti Iva, ma anche ritenute Irpef e contributi Inps. Soffermandoci sulle comunicazioni, poi, oggi 22 agosto 2022 scade l’Esterometro per il secondo trimestre.

Molte imprese e lavoratori autonomi, pertanto, devono provvedere a comunicare entro oggi al Fisco tutti i dati inerenti le operazioni transfrontaliere. Tra le altre, poi, si annovera il canone Rai, con il versamento della seconda rata semestrale per chi non ha l’addebito in bolletta. Ma non solo, le persone over 75 con reddito inferiore a 8 mila euro possono richiedere e ottenere anche il relativo esonero.

Questi comunque, è bene sottolineare, sono solo alcuni degli adempimenti con cui dover fare i conti oggi, lunedì 22 agosto 2022. Al fine di ottenere maggior informazioni in merito, quindi, il consiglio è quello di consultare lo scadenzario fiscale disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e poter finalmente ottenere maggiori informazioni in merito.