Al supermercato a tutto gas: ecco la promozione che premia i clienti

Ci sono momenti in cui basta un’idea per far cambiare espressione in meglio ai clienti di un supermercato. Ecco la novità.

Ancora pochi giorni per godere di una iniziativa davvero incredibile messa in campo dalla nota catena di supermercati Esselunga. In un momento in cui tutti bene o male pensano a come fare per recuperare le forze in vista di nuovi faticosi scenari, c’è chi partorisce una idea, bella, travolgente, in un certo senso che è diventa anche uno sponsor niente male.

Spesso scegliere cosa comprare al supermercato non è certo la più semplice delle cose. Il momento storico attuale, poi, tra aumenti indiscriminati e spesso scellerati in qualche modo ha stravolto alcune dinamiche ben consolidate. Oggi insomma gli italiani fanno la spesa diversamente rispetto a pochi mesi prima, hanno bisogno di considerare gli acquisti di riflettere di confrontare i prezzi tra un negozio e l’altro. La crisi è anche questo, purtroppo.

Nella maggior parte dei casi ci troviamo di fonte a situazioni di puro calcolo, si acquista un prodotto rispetto all’altro perchè costa meno, senza badare troppo a qualità o ad altri importanti fattori. In questi casi ad essere favoriti, spesso, comunque non sempre, sono i prodotti che portano lo steso marchio dell’azienda proprietaria del supermercato, generalmente più economici. La grande idea insomma da parte di Esselunga è quella di favorire l’acquisto proprio di determinati prodotti in cambio di un premio per i consumatori.

Quale premio? Un buono carburante ogni 5 euro di spesa. Gli stessi buoni vanno chiaramente ad essere utili agli italiani in un momento tanto complicato per la nostra economia e soprattutto la nostra società. La tenuta stessa delle famiglie preoccupa più che mai. Con gli aumenti anche nel campo dei carburanti insomma l’idea del buono benzina è tutto sommato una trovata d’altissimo livello. I clienti del supermercato, infatti, ringraziano.

Al supermercato a tutto gas: il buono carburante spendibile ogni volta che ci va

Per quel che riguarda poi i buoni ricevuti, la modalità di utilizzo, un buono da 5 euro ogni 25 euro di rifornimento, tutto sommato una indicazione abbastanza giusta. Ad ogni modo Esselunga, una realtà sempre vicina ai propri clienti, mette in campo una iniziativa davvero incredibile, quasi inaspettata. Ancora pochi giorni per approfittare dell’iniziativa della nota catena di supermercati, attiva soprattutto nelle regioni del nord Italia. Oggi più che mai vicina ai cittadini.

Al giorno d’oggi ci troviamo di fronte ad un momento delicatissimo. L’aumento di qualsiasi prodotto, di genere alimentare e non. I consumi, bollette di luce e gas alle stelle, carburanti, cosi come anticipato. Insomma qualsiasi cosa aumenta tranne gli stipendi dei cittadini costretti come al solito a fare i salti mortali per poter arrivare a fine mese. Una situazione pesante e ingiusta che va a gravare esclusivamente sulle spalle dell’ultimo elemento di una lunghissima catena, per l’appunto il consumatore finale.

La crisi si fa sentire e di conseguenza gli italiani adottano tutte le misure del caso. Vanno a scegliersi i supermercati più convenienti, quelli che applicano migliori offerte, quelli insomma capaci di assicurare un rapporto qualità prezzo assolutamente soddisfacente. In altri casi poi si sceglie di acquistare in più punti vendita, proprio per provare ancora di più a risparmiare. Fare su e giù certo, ma almeno mettere da parte un margine di sconto sulla spesa complessiva.

La crisi resta e con molta probabilità resterà anche per tutto il 2023. Per fortuna a volte, grandi marchi di supermercati scendono in campo direttamente per offrire dei vantaggi ai propri clienti. In questo caso i buoni benzina di Esselunga. Oggi, insomma, in un certo senso è necessario resistere e farlo nel migliore dei modi. Se sostenuti dalle grandi catene di supermercati, certo, meglio ancora.