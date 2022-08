Eurospin, richiamato prodotto per “rischio microbiologico”: attenti a marca e lotto

Attenzione, Eurospin ha di recente ritirato dagli scaffali questo prodotto per “rischio microbiologico”. Ecco di quale si tratta.

Occhio a questo prodotto che è stato di recente oggetto di richiamo, in via precauzionale, per “rischio microbiologico”. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Alle prese con lavoro, famiglia, tempo libero e vari impegni quotidiani, può capitare a tutti prima o poi di svolgere alcune attività comuni, come ad esempio fare la spesa, senza nemmeno rendersi davvero conto di quello che si sta facendo o ancor meglio acquistando.

Fortunatamente in tale ambito giungono in nostro aiuto gli addetti ai lavori.

Quest’ultimi, infatti, provvedono a segnalare tempestivamente eventuali problemi. Ne è un chiaro esempio il recente ritiro dagli scaffali di questo prodotto per “rischio microbiologico”. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Eurospin, richiamato questo prodotto per “rischio microbiologico”: ecco di quale si tratta

Quando facciamo la spesa è fondamentale prestare la massima attenzione alle caratteristiche degli alimenti che mangiamo, onde evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti. In tale ambito, fortunatamente, giungono in nostro aiuto il Ministero della Salute e le varie autorità competenti, che provvedono tempestivamente a segnalare eventuali problematiche.

Ne è una chiara dimostrazione la recente segnalazione del ritiro di questo caffè dagli scaffali per “rischio chimico”. Ma non solo, sempre in base a quanto reso noto di recente dal Ministero della Salute sul proprio portale sugli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, di recente è stato ritirato dagli scaffali questo prodotto per “rischio microbiologico”. Ma di quali si tratta?

Ebbene, si tratta dei Wurstel con pollo e tacchino al formaggio con marchio Tobias. Per quanto riguarda il nome o la ragione sociale dell’OSA a nome del quale tale prodotto è commercializzato, appunto, è Eurospin Italia Spa. Il nome del produttore, invece, in base a quanto si evince dalla nota di richiamo, è l’azienda Agricola Tre Valli Soc. Coop, con sede dello stabilimento in P.le Apollinare Veronesi 1, San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona.

Alla base di tale richiamo, sempre come si evince dalla nota poc’anzi citata, la “Presenza Listeria Monocytogenes”. Il ritiro, sottolineiamo in via precauzionale, riguarda le unità da 150 grammi, con termine minimo di conservazione o data di scadenza al 3 settembre 2022. Per quanto riguarda il lotto di produzione oggetto di richiamo, invece, è 1785417.

Sempre a scopo precauzionale, quindi, come si legge d’altronde nelle avvertenze, l’azienda invita a “Non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita per sostituzione”. Si precisa, inoltre, che analoghi prodotti con lotto differente non sono oggetto di richiamo e possono essere tranquillamente consumati.