Auto nuova, il metodo migliore per ottenere un prestito: pochi lo conoscono

La piattaforma InstantCar velocizza le pratiche di richiesta di un prestito per l’acquisto di una nuova auto. In convenzione con Fca Bank.

Acquistare un nuovo bene utilizzando denaro cash non è mai stato semplice. Figurarsi in questo momento storico, in cui non solo le disponibilità economiche sono minate dalla crisi ma i movimenti stessi di denaro sempre più attenzionati al fine di scongiurare reati di evasione fiscale e riciclaggio.

Lo strumento del prestito o i vari finanziamenti disponibili, rappresentano sempre soluzioni battute da chi cerca l’acquisto di un prodotto dispendioso. A cominciare dall’auto nuova, spesa non esattamente ricorrente ma comunque necessaria in un certo momento della propria vita. A questo proposito, non tutti sanno che per accelerare le pratiche di buon esito della richiesta di prestito, è disponibile un nuovo strumento, un servizio volto a favorire, o meglio, agevolare i potenziali acquirenti tramite una piattaforma web dedicata. L’obiettivo è allargare la panoramica sull’offerta di veicoli e sui finanziamenti disponibili. E, naturalmente, semplificare l’erogazione dei fondi disponibili per acquistare nuove auto.

Il tutto in modo estremamente semplice: inserire i dati sulle entrate e capire se e quanti soldi potrebbero essere erogati in prestito. In pratica, quello che avverrebbe dialogando con un responsabile di banca o con un funzionario di una finanziaria, sarà possibile conoscerlo semplicemente inserendo i propri dati in una piattaforma apposita, un po’ come avviene per il portale relativo ai mutui online. Con la differenza che l’operazione potrà essere completata senza bisogno di ulteriori mediazioni, semplicemente agendo sulla piattaforma web.

Prestito online: così può essere acquistata una nuova auto

Con tre minuti, sarà possibile quindi eludere una serie piuttosto corposa di passaggi burocratici. E potenziali brutte sorprese su transazioni non vigilate. Con possibilità di trasferire fino a 15 mila euro sul proprio conto corrente, da destinare chiaramente all’acquisto di una nuova auto. In questo caso, l’iniziativa permette semplicemente di velocizzare le procedure, dettaglio non scontato vista la frette congenita dei nostri tempi. L’operazione, in sé, potrebbe richiedere meno di tre minuti, tutto completamente da remoto. E non è un caso che centinaia di utenti abbiano recensito in modo positivo la piattaforma, ossia InstantCar, sostenuta da Fca Bank. La prima forma, di fatto, di finanziamento immediato sulle autovetture, veloce e semplicissima da utilizzare. Sarà la banca, quindi, a valutare istantaneamente le condizioni economiche dichiarate dall’utente e determinare i fondi erogabili.

Altro dato a favore, la possibilità di richiedere il finanziamento direttamente presso le concessionarie convenzionate con Fca Bank. Anche in questo caso, i fondi richiedibili avranno un tetto di 15 mila euro, pagabili in rate fino a 72 mesi. Un servizio che consente di risparmiare tempo piuttosto che denaro. Ma, d’altronde, le condizioni sembrano vantaggiose anche in questo senso: a seconda dell’auto di interesse, verranno valutate pratiche specifiche, che consentiranno la dilazione del pagamento delle rate in base alla somma richiesta, alle stesse condizioni del massimo richiedibile. Un bel vantaggio, in termini innanzitutto di tempi. Ma, a ben vedere, anche di costi.