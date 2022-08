Acqua minerale, parlano gli esperti: la migliore costa pochissimo

L’acqua minerale è gettonata fra i consumatori. E Altroconsumo indica la migliore attraverso un test indicativo. Su qualità e prezzo.

Di recente ha fatto scalpore la possibilità che, nei prossimi mesi, sugli scaffali dei supermercati possano scarseggiare le bottiglie d’acqua minerale.

Una possibilità dettata non tanto dall’impossibilità di posizionare questa tipologia d’acqua nei punti vendita, quanto dalla difficoltà di produrla a causa della scarsa reperibilità di anidride carbonica, necessaria alla sua fabbricazione. Il problema riguarda in realtà la reperibilità a costi congrui, con necessità di importazioni che andrebbero inevitabilmente a sollevare di molto i costi standard di produzione dell’acqua frizzante e, di conseguenza, quelli del prodotto finale. E anche questo sarebbe un bel problema qualora si trasferisse effettivamente ai supermercati, vista la popolarità dell’acqua minerale e, soprattutto, i costi sostanziali (e sostanziosi) per dotarsi di un depuratore domestico che ne consenta la fabbricazione fai-da-te.

Non è un caso che anche gli esperti continuino a concentrare l’attenzione sulla questione. E, nondimeno, su quali siano le qualità migliori d’acqua frizzante reperibili sul mercato. Questo perché, a ben vedere, finora è stata la vastità della scelta per il consumatore ad animare il mercato. E, chiaramente, la possibilità che vi siano meno prodotti a disposizione restringerebbe di molto il ventaglio delle occasioni, indirizzando i costi verso quote inevitabilmente più alte. Per quanto riguarda le qualità, Altroconsumo ha stilato una graduatoria delle migliori sul mercato, evidenziando ancora una volta come l’abito non faccia il monaco. O, in questo caso, il costo elevato non faccia necessariamente un prodotto migliore.

Acqua minerale, la migliore secondo Altroconsumo: ecco quanto costa

Come sempre in questi casi, l’associazione a tutela dei consumatori ha svolto una serie di test su un campionario di prodotti, volti a valutare sia la qualità effettiva dei prodotti che le informazioni presenti nell’etichetta, al fine di determinare quale sia il migliore in termini assoluti e di rapporto qualità-prezzo. Considerando che l’acqua è l’elemento base per la vita dell’uomo, è chiaro che il suo apporto dev’essere quanto di più genuino possibile. In primis va considerato il residuo fisso, ossia l’elemento che determina la quantità di sali presenti. Ed è ciò che è stato fatto dagli esperti di Altroconsumo, proprio per determinare la qualità generale dell’acqua in bottiglia, in questo caso quella minerale.

Anche il Ph è stato tenuto sotto controllo, ossia l’indice che consente di valutare se il liquido contenga il giusto grado di purezza. E anche se i minerali siano presenti nella percentuale corretta. Il test di Altroconsumo ha riguardato acqua minerale di marche piuttosto famose, tenendo conto sia delle analisi di laboratorio che delle indicazioni dell’etichettatura. E, nondimeno, l’uso di materiali eco-compatibili. L’indicazione di interesse per i consumatori ha riguardato anche il costo dell’acqua migliore, ossia la Smeraldini che, con un punteggio di 73, si è classifica al primo posto al pari di Recoraro e Rocchetta. La seconda del terzetto, con un costo di 0,30 euro a bottiglia, detiene anche il primato del miglior rapporto qualità-prezzo.