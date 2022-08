Caldaia nuova, risparmiare fino al 65% è possibile: l’agevolazione che non ti aspetti

Buone notizie per tutti coloro che desiderano cambiare la caldaia in quanto grazie a questo bonus è possibile risparmiare fino al 65%. Ecco come fare.

Siamo ormai giunti all’ottavo mese dell’anno in corso e questo vuol dire che l’estate sta volgendo al termine e con essa ovviamente anche i giorni di ferie trascorsi al mare a prendere il sole. Ma non solo, vuol dire anche che ci avviciniamo all’autunno e alle prime giornate all’insegna del freddo. Proprio per far fronte a quest’ultimo dovremo quindi accendere il riscaldamento che comporta, a sua volta, dei costi non indifferenti.

Caldaia nuova, risparmiare fino al 65% è possibile: tutto quello che c’è da sapere

A tal proposito interesserà sapere che è possibile beneficiare di un importante sconto per sostituire la caldaia grazie al bonus mobili. Quest’ultimo, ricordiamo, consente di ottenere una detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto, appunto, di mobili ed elettrodomestici. L’importo massimo di riferimento per ottenere tale detrazione è pari a massimo dieci mila euro per il 2022 e cinque mila euro per il 2023 e il 2024.

La detrazione maturata per il bonus mobili, poi, dovrà essere ripartita, in sede di dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo. Questo a patto che i lavori di ristrutturazione siano iniziati prima che si acquistino mobili ed elettrodomestici. Ma non solo, come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, la sostituzione di una caldaia rientra nelle manutenzioni straordinarie e pertanto nelle agevolazioni per ristrutturazione.

Proprio per questo motivo, nel caso in cui si acquisti una caldaia di classe A è possibile beneficiare di uno dei bonus edilizi a disposizione, come ad esempio il bonus ristrutturazioni al 50% oppure dell’ecobonus al 65%. Delle agevolazioni particolarmente utili, quindi, per chi desidera sostituire la propria caldaia senza spendere cifre da capogiro.