Il miliardario Buffett insegna come fare soldi: “Ecco il più grande errore delle persone”

Un uomo tutto d’oro si potrebbe definire, per le intuizioni e chiaramente per il suo capitale. Ecco cosa dice ai “comuni” cittadini.

Cosa potrebbe mai consigliare un super miliardario ad un comune cittadino? Il tutto potrebbe finire in una sorta di retorica scenetta. La verità è che forse qualcosa da insegnare, da consigliare c’è davvero, soprattutto poi con i tempi che corrono. Proprio per questo, forse Warren Buffett, anche più che miliardario ha scelto di darlo davvero qualche consiglio alle persone.

Warren Buffet è uno che non ha certo bisogno di essere presentato al mondo. Imprenditore, economista e filantropo statunitense, tutti termini che potrebbero apparire poca roba a dispetto del patrimonio del 91enne soprannominato “L’oracolo di Omaha”. Ad oggi, parliamo di circa 100 miliardi di dollari. Paradossalmente però, l’uomo non è di quelli che spendono e spandono, anzi, quasi risparmia, quasi contiene le spese ed in più consiglia agli altri come fare.

Paradossale, certo, considerato il patrimonio dello stesso Buffet. Assurdo, verrebbe da dire che in quella condizione ci si preoccupi di risparmiare, anche per mezzo secondo. Oggi più che mai, considerato il periodo non certo dei migliori, sono milioni i cittadini che cercano il giusto modo di risparmiare, spesso anche rivolgendosi a veri e propri esperti del settore. Ad oggi la visione di tali professionisti stima un risparmio a disposizione di almeno 3-12 mesi accantonati. Ad ogni modo, certo, non è certo facile arrivare a tali situazioni e condizioni.

Proprio una massima di Buffet, dice su per giù quanto segue. “L’errore più grande è non imparare l’abitudine di risparmiare correttamente”. Risparmiare, in qualche modo è una sorta di arte, lo si fa con criterio. I cittadini, secondo Buffet infatti avrebbero dei seri problemi con il risparmio. Un grande errore insomma, perchè alla fine si può rischiare di trovarsi in situazioni davvero poco piacevoli senza l’adeguata copertura finanziaria. Storie dei nostri tempi insomma.

Il miliardario Buffett da consigli: ecco la giusta strada verso il risparmio

Investitore a capo della Berkshire Hathaway, Warren Buffett è attualmente tra gli uomini più ricchi al mondo con un patrimonio personale di 117 miliardi di dollari. Davanti a lui soltanto Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault e Bill Gates, nella classifica degli uomini più ricchi del pianeta secondo Bloomberg Billionaires Index. Oggi, per la prima volta dopo circa un anno infatti, proprio Buffet torna nella più che ambita top five.

In una sua lettera agli azionisti della Berkshire Hathaway del 2008, Buffett ha dichiarato che “il prezzo è ciò che si paga; il valore è ciò che si ottiene”. Piuttosto che pagare per articoli che non corrispondono al valore stesso dell’oggetto bisognerebbe risparmiare ed acquistare articoli scontati. “Che si tratti di calzini o di azioni, mi piace acquistare merce di qualità quando è scontata”, cosi ha dichiarato quella volta Warren Buffett.

Oggi la fortuna dello stesso Buffett, se cosi si può dire, sembra essere in netta ripresa rispetto a quanto fatto dai primi cinque uomini più ricchi del pianeta nei primi mesi del 2022. Il suo patrimonio, infatti, è cresciuto di ben 7,8 miliardi di dollari soltanto dall’inizio dell’anno. Per dirne una, Musk, l’uomo al momento più ricco del mondo, ha perso 62 miliardi di dollari, mentre Bill Gates ha perso circa 12,5 miliardi del suo patrimonio.

Fortune in miliardi di dollari e risparmio, argomenti, tematiche che sembrano molto lontane dal poter stare insieme, e invece. Oggi più che mai la maggior parte dei cittadini avrebbe bisogno di buoni consigli per provare ad uscire da una situazione spesso sempre più negativa. Che ad aiutarli possa essere un super miliardario come Warren Buffet? Chi può dirlo, per ora, i suo consigli sono qui, magari, la via maestra è davvero quella del risparmio. Chissà.