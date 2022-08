Pericolo per le donne, sta succedendo in tutta Italia: non leggete quei messaggi

La Polizia Postale combatte ogni giorno contro le truffe online, ma ogni giorno ne nasce una nuova: questa colpisce le donne.

Fra le tante truffe che si scoprono quotidianamente, forse questa è la più ignobile, ammesso e non concesso che qualunque truffa lo sia.

Perché andare a rubare i soldi a persone che avevano creduto al sogno di un nuovo amore, è davvero un colpo al cuore, oltre che al portafoglio. La Polizia Postale ha dato un nome a questo tipo di raggiro, un nome che dice tutto: Truffa Romantica. E ci combatte, ogni giorno.

La Polizia Postale mette in guardia gli italiani, soprattutto le donne, dai mille rischi che la rete nasconde, fornendo consigli per evitare che l’acquisto online possa trasformarsi in truffa. Il numero delle segnalazioni e denunce ricevute sul https://www.commissariatodips.it/è in crescita esponenziale, i numeri sono preoccupanti.

“Ti amo tanto, mandami 10mila euro”: scoperta la Truffa Romantica, le vittime adescate con dolcezza

La Truffa Romantica vede coinvolte soprattutto le donne, sole, bisognose di affetto o semplicemente di una parola. I social network e le chat sono un assembramento di “romantici per mestiere” che con fare gentile vanno a pescare le donne più emotivamente fragili: promettono loro mari e monti, e nel frattempo ‘sfortunatamente’ si trovano in difficoltà e chiedono un prestito come pegno d’amore. Con il giuramento solenne (e falso) che i soldi verranno restituiti.

I truffatori spesso si presentano come alto Ufficiale dell’Esercito o appartenente alle forze dell’ordine. La cosa gli da un tono di confidenza e soprattutto fiducia maggiore. Il modus operandi è sempre lo stesso: la vittima viene virtualmente avvicinata da un soggetto, che decanta il suo lavoro e illustra i progetti futuri che ha intenzione di intraprendere. Qualche volta la scusa viene sostituita dalla richiesta di fondi necessari a sbloccare le pratiche di pensionamento, e di solito non ha i soldi necessari a farlo perché impegnato nelle missioni più impossibili.

Molte, troppe donne ci credono e cadono nel tranello. “Ti amo tanto, mandami 10mila euro, te li restituisco appena torno”. Il bonifico parte, la truffa è servita, il conto corrente svuotato e un cuore infranto.