Quando la fortuna ci vede benissimo e decide di premiare chi ne ha davvero bisogno. E’ successo ad una donna madre di 4 figli, uno dei quali autistico.

Una ragazza madre che non ha mai mollato e con innumerevoli sacrifici sta crescendo i suoi bambini, da sola. La donna ha 37 anni e ha giocato alla Lotteria dopo aver vinto 60 euro ad una banale scommessa tra amici. Poteva, e forse doveva, usare quei soldi per i 4 figli, ma ha deciso di provare ad investirli alla ricerca di un sogno che le avrebbe cambiato la vita per sempre.

Un sogno realizzato, e oggi Beverly non ha più bisogno della commiserazione degli altri, tanto meno dell’aiuto di un marito e padre dei suoi figli, che se ne è andato. Oggi Beverly può crescere i suoi 4 angioletti da sola, come ha sempre fatto, ma con tantissimi soldi in più. Una vita aggiustata per sempre. Per lei e per i suoi eredi. Sì, perché la somma che ha vinto è spaventosamente alta.

Ragazza madre di 4 figli, due autistici, vince 14 milioni alla Lotteria: la vita di tutti e 5 è cambiata per sempre

“Non ho toccato una goccia di champagne perché sono allergica e diventano rossa come un’aragosta anche con un sorso” – ha dichiarato Beverley ai media dopo la notizia della sua vincita. La donna ha scoperto di avere cambiato la sua vita per sempre guardando sul Pc la Home banking. Quando ha visto che le erano stati accreditati 14 milioni di euro, non ci credeva e ha pianto di gioia. Aveva giocato a EuroMillions.

EuroMillions è una lotteria pan-europea lanciata in Francia, Spagna e Regno Unito: la prima estrazione ebbe luogo venerdì 13 febbraio 2004 a Parigi. Successivamente vi hanno aderito anche Austria, Belgio, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Svizzera.

Giocare all’EuroMillions è facile: si scelgono almeno 5 numeri su 50 e 2 Euro Numeri su 12. In ciascun concorso vengono estratti 5 numeri standard e 2 Euro Numeri. La lotteria prevede 2 estrazione alla settimana e offre 13 categorie di vincita.