Conto corrente, occhio ai controlli: quanti anni può andare indietro il Fisco? La verità che non ti aspetti

Conto corrente, occhio ai controlli: quanti anni può andare indietro il Fisco? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Qualche tempo fa abbiamo già avuto modo di vedere assieme come comportarsi nel caso in cui si riceva una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Sempre soffermandosi su quest’ultima, inoltre, sono in molti a chiedersi di quanti anni può andare indietro il Fisco con i controlli che vengono puntualmente effettuati sul conto corrente. Quest’ultimi, come noto, attuati al fine di contrastare l’evasione fiscale.

Ebbene, a differenza di quanto in molti possano pensare, è bene ricordare che l’Agenzia delle Entrate può effettuare dei controlli retroattivi sui conti correnti bancari. In particolare la normativa attualmente vigente prevede che nel caso in cui una persona non abbia presentato la dichiarazione dei redditi, allora i controlli da parte del Fisco possono essere svolti fino a sette anni addietro.

Se, invece, il soggetto interessato ha presentato la dichiarazione dei redditi, ma su quest’ultima sono state rilevate delle irregolarità, ecco che l’Agenzia delle Entrate può effettuare opportuni controlli fino a cinque anni addietro, a partire dalla data della dichiarazione dei redditi oggetto di verifica.

Proprio questi range temporali, quindi, sono quelli da prendere in considerazione per capire di quanti anni può andare indietro il Fisco con i controlli sul conto corrente. Il tutto, come già detto, prendendo in considerazione il fatto se il soggetto interessato abbia provveduto o meno a presentare la dichiarazione dei redditi.