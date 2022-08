Caffè, il nostro oro nero: ecco il miglior marchio presente sul mercato

Ci sono prodotti dai quali è impossibile prescindere. Gli italiani questo lo sanno bene. Ecco il migliore in circolazione.

Se si parla di oro nero qualcuno potrebbe certo equivocare. Non sono poche le definizioni che in genere si danno a questa espressione, o almeno, non ne esiste una soltanto. Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio fenomeno di massa, se cosi può essere inteso, che chiaramente non riguarda soltanto il nostro paese, anzi. Un amore che supera i nostri confini nazionali insomma.

Il caffè come tutti sappiamo è realmente quella cosa imprescindibile ogni giorno per tutti gli italiani. Stiamo parlando di una bevanda che non solo occupa uno spazio immenso nel nostro quotidiano, ma prende anche tutto il resto tra riflessioni, considerazioni, valutazioni. Quante volte ad esempio ci si ritrova a parlare di caffè, quante volte ci si interroga su quale sia il bar con il miglior caffè della città, oppure ancora quale sia il caffè per la moka migliore da acquistare.

In merito a questo punto poi, il discorso rischia di diventare infinito. Il caffè adatto alla nostra casa, alle nostre esigenze, al nostro gusto. In merito ai confronti in casa, tra parenti, amici, conoscenti, possiamo realmente affermare di potersi potenzialmente trovare al centro di dispute infinite per qualcosa considerata ai limiti del sacro. Cosa significa tutto questo? Attesta, in modo ancora più certo di quanto la questione sia dentro ogni nostra più solida tradizione.

Una indagine venuta fuori per l’appunto da una serie approfondita di ricerche, riflessioni, considerazioni, ha fatto emergere uno scenario abbastanza particolare, qualcosa di molto definito e per niente inaspettato. I migliori marchi di caffè al mondo, quali sono quelli più amati in assoluto, probabilmente. Una ricerca condotta con scrupoloso fare che probabilmente riuscirà ad aprire gli occhi di molti appassionati del genere, insomma della bevanda in questione.

Caffè, il nostro oro nero: ecco la classifica dei migliori prodotti in circolazione

Alla base della ricerca apparsa sul sito web “paesaggimutanti.it” vi è una accurata ricerca tra i vari marchi presenti sul mercato. Una selezione molto attenta che ha condotto all’esame di quei fattori che di fatto vanno a determinare la struttura stessa della particolare miscela. Tostatura, gusto, retrogusto, tutti aspetti che in qualche modo non possono essere lasciati al caso ma che ai fini di una ricerca che sia valida e credibile vanno in qualche modo affrontati e considerati nel migliore dei modi.

I risultati della stessa ricerca hanno condotto a tre giudizi diversi tra loro. Il miglior caffè secondo i vertici del sito web stesso, il miglior caffè speciale e quello poi, infine, più adatto agli sportivi. Nella prima categoria il migliore è considerato il caffè “Etichetta nera”. Elevato tasso di caffeina e miglior equilibrio tra gusto e per l’appunto contenuto dell’elemento principe dell’oro nero. Nella seconda categoria invece a primeggiare è il “Guru Coffee Company”. Caffè aromatizzato, gusto morbido e giusto equilibrio in quanto a concentrazione di caffeina.

Il miglior caffè per gli sportivi è infine considerato il “Coffee SIN”, marchio apprezzato da un numero elevatissimo di sportivi per la carica di energia che questo può concedere nel corso di una sessione di allenamento, ad esempio. Di seguito, riportiamo inoltre la nota dello stesso sito web che ha condotto la ricerca a conclusione della stessa operazione: “Abbiamo considerevolmente analizzato, recensito e assaggiato cinque noti prodotti a base di caffè altamente contenenti caffeina basati su criteri diversi, tra cui recensioni da parte dei consumatori, posizione di mercato e caratteristiche generali. Questi chicchi di caffè provenivano da fonti organiche e naturali. Quattro dei cinque prodotti hanno la caratteristica di tostatura scura e tutti i prodotti lasciano un retrogusto liscio e non amaro, indipendentemente dal sapore”.

A trionfare, alla fine, definito il miglior marchio in commercio è “Etichetta nera”, per concentrazione di caffeina e giusto equilibrio tra i vari elementi. Il campione insomma è stato decretato, il miglior caffè sul mercato, ha un nome ed una serie di caratteristiche ben precise, i consumatori italiani possono ora confermare o meno il giudizio espresso alla ricerca in questione. Sotto con gli assaggi insomma.