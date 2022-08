Superenalotto, pioggia di soldi sul nord Italia: cos’è successo il 6 agosto

Ancora una volta il Superenalotto regala gioia e soddisfazioni ai giocatori del nostro paese. Una pioggia di soldi in una specifica regione.

Tempi duri per gli italiani e non solo per loro. La crisi, forte, travolgente, drammatica, costringe tutti a guardare il futuro con un velo di incertezza. L’unica speranza per milioni di cittadini resta il gioco. Chiaramente sempre con la dovuta moderazione, solo attraverso i numeri secondo molti si potrebbe in qualche modo dare un calcio alla crisi ed alla provvisorietà del momento.

Il paese corre alla ricerca ormai priva di ogni regola del “6” vincente del Superenalotto. Per milioni di giocatori del nostro paese ormai è più che altro una questione di principio. La sestina dei sogni ha portato ormai il jackpot alla cifra record di 250 milioni di euro. Polverizzato il precedente record di 209 milioni, con il “6” di Lodi nel 2019. Oggi le cifre dicono ben altro, oggi quella somma di denaro basterebbe per vivere molte vite ed i potenziali vincitori, i cittadini, questo lo sanno bene.

Ad ogni estrazione l’attesa è tutta per conoscere i sei numeri fortunati che potrebbero cambiare, anzi travolgere del tutto la vita di chiunque. Parliamo di una cifra che realisticamente parlando forse è addirittura troppo alta per una sola persona, ma queste sono solo parole, la verità è che tutto il paese freme nella speranza di poter acciuffare al volo una occasione che si spera la fortuna, il destino o chi per esso, prima o poi dovrà lanciare.

Il “6” al Superenalotto manca ormai da tanto, troppo tempo, l’ultima vittoria risale al maggio 2021, quando a Montappone, in provincia di Fermo, nelle Marche, un fortunato giocatore si aggiudicò la bellezza di 156 milioni di euro. Da quel momento tutto si è fermato, tutto in qualche modo risulta essere congelato in attesa dell’esplosione di gioia definitiva, quella per un jackpot che al momento ha toccato l’incredibile cifra di 250 milioni di euro.

Superenalotto, giocatori impazziti di gioia: si vince alla grande in Veneto con i “5”

A gioire dopo l’ultima estrazione è una particolare regione d’Italia. Il Veneto nello specifico. Proprio in questa zona del paese, per l’appunto, è festa grande per due “5” centrati a Padova presso la Tabaccheria De Rossi in Via Tiziano Aspetti 227 e a Cortina D’Ampezzo (BL) presso la Tabaccheria Andy in Via Cesare Battisti 62. In questo caso i due fortunati vincitori si sono aggiudicati la somma di 136.259,58 euro a testa.

Si vince inoltre anche con cinque “4 stella” da 39.240 euro ciascuno. Una giornata assolutamente positiva insomma per i giocatori italiani che ad ogni modo sono riusciti a strappare un bottino davvero più che decoroso. L’attesa a questo punto è tutta per il “6” che cosi come anticipato non fa vedere il suo profilo dal maggio 2021. Troppa attesa insomma, la sestina vincente a breve potrebbe far letteralmente impazzire di gioia qualche fortunato giocatore.

Di seguito la griglia completa con i premi assegnati a seguito dell’ultima estrazione del Superenalotto:

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 249.227.738,06 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 136.259,58 € 2 4 punti 392,40 € 719 3 punti 28,83 € 29.132 2 punti 5,21 € 497.290

Gli italiani quindi non attendono altro che lanciarsi nella folle corsa che porta al “6” del Superenalotto. Un’impresa ardua certo, ai limiti dell’impossibile, una dinamica che però prima o poi dovrà pur sancire un vincitore, qualcuno che riesca a portarsi a casa l’incredibile somma di denaro messa in palio dallo stesso jackpot. Più di un anno ormai dall’ultima estrazione vincente e nulla sembra cambiata, la sete di vittoria è la stessa, forse addirittura aumentata. Sarà forse la crisi, il rischio e l’incertezza che pende ormai da mesi sulle nostre teste ma il sogno è cercato, almeno nelle intenzioni da tutti. Chiunque sogna di vincere, chiunque potrebbe vincere, questo è certo poco, ma assolutamente sicuro.