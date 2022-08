La decisione è incredibile, rinuncia a tutto: “Non voglio essere ricca”

Una notizia davvero incredibile, una di quelle che si fa fatica a prendere per vere soprattutto di questi tempi.

Ci sono storie che spesso non ci si capacita a prendere per vere. In momenti come questi, di forte crisi economica immaginare che un cittadino rinunci ad esempio ad una grossa somma di denaro, legalmente dovutagli appare assolutamente fuori da ogni logica. Certe storie invece esistono e spesso chiedono di essere raccontate per spingere fuori in alcuni casi determinati valori, cosi come determinate idee e posizioni.

Immaginiamo una eredità, una immensa fortuna frutto del lavoro di una famiglia impegnata da più di 100 anni in un particolare settore. Immagiamo una ragazza, erede di questa fortuna che però rinuncia a tutto perchè non ritiene il caso che sia lei a godere di quella fortuna che non ha partecipato a produrre. A molti cadrebbero le braccia e faticherebbero a credere che il tutto sia vero. La verità è che certe storie possono esistere eccome.

La vicenda in questione arriva dall’Austria e riguarda la 29enne Marlene Engelhorn, studentessa di lingua tedesca nella capitale austriaca. La ragazza è discendente della famiglia fondatrice di BASF, una delle più grandi aziende chimiche del mondo. L’azienda stessa nel 2021 ha registrato un fatturato di oltre 78 milioni di euro. La nonna di Marlene occupa la posizione numero 687 della speciale classifica delle persone più ricche al mondo stilata da Forbes.

In una intervista rilasciata di recente ai giornali tedeschi, Marlene ha di fatto annunciato di voler rinunciare all’eredità della sua famiglia che ammonta a circa 4 miliardi di euro. Una decisione che farebbe sobbalzare chiunque di questi tempi ma che per la ragazza è la sola possibile considerato quella che lei stessa vorrebbe per la sua vita. Marlene infatti ha le idee molto chiare su quella che dovrebbe essere la sua posizione ed il suo immediato futuro.

La decisione è incredibile, rinuncia a tutto: “Non ho bisogno di tutti quei soldi”

Nella sua intervista ad alcuni organi di stampa tedeschi Marlene Engelhorn ha cosi dichiarato: “Questa non è una questione di volontà, ma di correttezza. Non ho fatto nulla per ricevere questa eredità. Questa è pura fortuna alla lotteria delle nascite e pura coincidenza”. Una posizione forte insomma che riuscirebbe quasi a far rabbia a qualsiasi cittadino in difficoltà di questi tempi, ma che resta ad ogni modo da rispettare.

“Non dovrebbe essere una mia decisione – dichiara ancora Marlene Engelhorn – stabilire cosa fare con i soldi della mia famiglia, per i quali non ho lavorato. Non saprei cosa farne e non potrei essere felice”. La ragazza sa di essere molto fortunata, chiaramente ma sa anche di non aver partecipato alla produzione di quella particolare ricchezza e che quindi non saprebbe non cosa farne in ogni caso. Una decisione assolutamente inimmaginabile.

“Essendo una persona che ha goduto dei benefici della ricchezza – conclude – per tutta la vita e so quanto sia distorta la nostra economia. Non posso continuare a stare seduto ad aspettare che qualcuno, da qualche parte, faccia qualcosa”. Le ultime parole sono state rilasciate alla Bbc in occasione della presentazione del movimento AG Steuersrechtigkeit, noto in tutto il mondo come “Taxmenow”, fondato dalla stessa Marlene. Tale movimento è composto da un gran numero di eredi di grandi fortune che chiedono una adeguata tassazione sui grandi patrimoni.

Ci sono punti di vista insomma spesso assolutamente inimmaginabili. Il movimento di ultraricchi che chiede la tassazione più dura nei confronti dei grandi patrimoni è qualcosa si assolutamente impensabile di questi tempi. Oggi più che mai certe notizie in qualche modo fanno effetto, considerata la crisi generalizzata e la mancanza spesso di politiche serie in favore di chi sta peggio. Domani potrebbero pensarci proprio i ricchi, paradossale no?