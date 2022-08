Soldi, attenzione: questi istituti di credito concedono prestiti senza busta paga

Attenzione, questi istituti di credito concedono prestiti e finanziamenti senza busta paga. Ecco di quali si tratta e chi ne ha diritto.

Ottenere prestiti e finanziamenti senza busta paga in Italia è possibile. Ma chi ne ha diritto e soprattutto quali sono gli istituti di credito presenti sul territorio del nostro Paese ad erogare tali somme? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dall’automobile, passando per i mobili, fino ad arrivare alla televisione oppure ad uno smartphone, sono davvero molti i prodotti che ognuno di noi può voler comprare. A prescindere che si tratti di un semplice sfizio oppure di una vera e propria necessità, in ogni caso bisogna mettere mano al portafoglio e sborsare del denaro. Non sempre, però, si dispone della liquidità necessaria per fronteggiare le varie spese.

Da qui la decisione di molti di chiedere un finanziamento, in modo tale da avere subito i soldi necessari per pagare quanto di proprio interesse. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che ottenere prestiti e finanziamenti senza busta paga in Italia è possibile. Ma chi ne ha diritto e quali sono gli istituti di credito presenti sul territorio ad erogare tali somme? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Soldi, questi istituti di credito concedono prestiti e finanziamenti senza busta paga: cosa c’è da sapere

Abbiamo già visto come sia fondamentale prestare attenzione alle ricerche su internet e alla propria cronologia di navigazione, in quanto potrebbero mettere a serio rischio l’acceso al credito. Sempre soffermandosi su prestiti e finanziamenti, inoltre, interesserà sapere che ottenerli senza busta paga è possibile. Ma quali istituti di credito presenti sul territorio italiano erogano tali somme?

Ebbene, in base alle ultime informazioni disponibili in merito, prestiti e finanziamenti senza busta paga in Italia vengono in genere concessi da finanziarie e banche come ad esempio Agos, Findomestic e Compass. Ma non solo, anche Poste Italiane, ING Direct, Banca Intesa, Banca Mediolanum, Santander e Younited Credit.

Se è pur vero che tali istituti di credito concedono prestiti e finanziamenti senza busta paga, però, dall’altro canto è bene ricordare che vengono richieste altre garanzie. Tra queste ad esempio un garante. In ogni caso l’importante è che il soggetto interessato dimostri di percepire un reddito, anche non da lavoro, che possa essere considerato una forma di garanzia a fronte dell’erogazione del prestito.