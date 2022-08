Monete, una delle perle dal taglio di 1 euro: vale un’auto di gran classe

Una moneta che può letteralmente cambiare la vostra vita. Un pezzo assolutamente raro e dall’incredibile storia.

Ci sono monete che in un colpo solo possono spazzare via ogni certezza in merito a quella che è la stessa considerazione che si può avere di loro. Esemplari assolutamente unici per i più svariati motivi che riescono ad entrare talmente tanto nella testa del collezionista di turno da spingerlo a fare letteralmente follia pur di avere nella propria collezione quel determinato “pezzo”.

Quello che manca al comune utente della rete, quello che si approccia magari per la prima volta al mondo del collezionismo di monte è forse quella conoscenza di base che può quantomeno indirizzare in merito ad una sorta di collocazione dell’oggetto in questione. Nella maggior parte dei casi si conosce nulla delle monete che osserviamo, cosi, anche solo per caso. Si può notare la data di conio, ad esempio, il soggetto rappresentato, aspetti interessanti ma di certo non utili a mettere i piedi una sorta di opportuna valutazione.

Oggi più che mai il web corre in aiuto dei collezionisti e degli appassionati, tutti, di monete. Nella maggior parte dei casi, infatti, piattaforme dedicate proprio al mondo del collezionismo riescono ad indirizzare nel migliore dei modi i singoli utenti verso un modo vasto e assai complesso. Gli stessi siti web, spesso offrono l’opportunità di acquistare gli esemplari proposti. Vendite private per lo più, ma anche, in alcuni casi vere e proprie aste on line.

Rispetto a qualche decennio fa, quindi il ruolo del collezionista si può dire assolutamente più agevole, quantomeno nel reperire le informazioni e le opportunità del caso. Il mercato dei collezionisti è qualcosa che oggi più che mai rappresenta in alcuni casi una vera e propria incognita. Valutazioni dettate dall’unicità di certi fattori che però non rappresentano valutazioni universali. Tutto, insomma, al giorno d’oggi sembra favorire quella è considerata ancora una nobile arte, il collezionismo.

Monete, una delle perle dal taglio di 1 euro: un unico esemplare può valere 40mila euro

In alcuni casi specifici, dunque il valore elevato di un esemplare di moneta può essere dato dalla presenza di più fattori che combinati tra loro possono far arrivare l’oggetto stesso a valutazioni davvero alte. Spesso anche un solo fattore può far schizzare il valore di una moneta, un esempio su tutti? Un errore di conio, o forse anche qualcuno in più. Non solo la data quindi, il contesto in cui la moneta vede la luce, il soggetto rappresentato e la tiratura, ma anche particolari difetti di produzione.

Nel caso specifico dell’euro, ad esempio, troviamo alcuni esemplari italiani che possono ambire a vette altissime considerando le preferenze dei collezionisti che accaniti ne cercano traccia in giro per il mondo. Un esempio su tutti può essere la moneta da 1 euro, quella che ha come soggetto l’Uomo vitruviano di Leonardo Da Vinci per intenderci. In quel caso, ad esempio esistono molti esemplari con svariati errori di conio. Ognuno di questi può portare ad una precisa valutazione.

Alcuni esemplari ad esempio, hanno la lettera “R”, identificativo della Zecca di Roma situata alla sinistra dello stesso Uomo vitruviano. Generalmente è il contrario. Altri casi specifici di errore con relativo eventuale valore sono i seguenti.

Nessun simbolo dove di solito è presente la R. In quel caso il prezzo della moneta potrebbe essere davvero molto alto.

La S sul bordo dorato incisa si potrebbe portare l'esemplare ad un valore di 20mila euro

incisa si potrebbe portare l’esemplare ad un valore di 20mila euro Se nell’esemplare stesso da 1 euro mancano le stelle alla sinistra dell’Uomo Vitruviano, il pezzo potrebbe arrivare a 12mila euro.

Tali errori, cosi come abbiamo visto possono portare ad incredibili valutazioni, cosi come testimoniato da siti web di shopping on line come Ebay. Il massimo raggiungibile, considerando gli articoli visionati sullo stesso sito è circa 40mila euro. Non male per una “semplice” moneta.