Wifi in albergo, il servizio che non ti aspetti: a rischio i nostri risparmi

Uno dei servizi più apprezzati in assoluto quando viaggiamo e non solo. Il web ormai fa parte del nostro quotidiano.

Il web ormai è parte integrante dei nostri giorni, restare senza connessione anche se per pochi minuti può comportare una sorta di disagi che chiaramente qualche anno fa nemmeno avremmo mai considerato. Oggi, con smartphone, tablet e pc sempre al centro delle nostre vite non possiamo certo fare a meno di quello che è considerato qualcosa di assolutamente immancabile.

La connessione alla rete insomma, oggi più che mai è qualcosa che non possiamo permetterci di ignorare, di mettere da parte insomma, per questo, in ogni posto in cui ci troviamo che sia casa nostra oppure un bar, un ristorante o un albergo la domanda classica è sempre la stessa? La richiesta della password per collegarsi alla rete senza fili. Proprio in certi casi però potrebbero verificarsi delle spiacevoli situazioni per niente preventivate.

Situazioni non preventivate si diceva, si, perchè dietro una semplice richiesta e la semplice fornitura di un servizio che sia o meno a pagamento può nascondersi ben altro. Prendiamo ad esempio un eventuale soggiorno presso un qualsiasi albergo. Come anticipato tra le prima cose ad essere richieste, qualora non fosse fornita in automatico al cliente c’è la password per accedere alla rete. In certi casi il servizio è gratuito, in altri invece può essere a pagamento a seconda delle disposizioni della struttura.

Quello che sfugge alla maggior parte dei cittadini che utilizzano quotidianamente tali servizi presso le strutture alberghiere è che non sempre ci si trova nelle migliori condizioni possibili in merito alla sicurezza. I proprietari di tali strutture spesso non dedicano molta attenzione a quelle che sono le operazioni da eseguire per garantire un certo livello di sicurezza a chi si appoggia anche solo occasionalmente alle reti messe a disposizione per l’appunto alla clientela. Il che chiaramente comporta enormi rischi.

Wifi in albergo, il servizio che non ti aspetti: in questo modo entrano nel nostro conto corrente

I malintenzionati del web sono molto attenti a certe dinamiche ed entrano con estrema facilità in quelle reti che come anticipato risultano essere poco sicure per gli utenti. Questo significa che facilmente possono intercettare quelle che sono le varie connessioni in quel momento attive e quindi accedere alle informazioni personali dei singoli utenti. Il consiglio degli esperti è quello di non effettuare pagamenti o altre operazioni che implichino l’utilizzo del proprio conto corrente o carta di credito o prepagata sotto questo genere di connessioni.

Si dovrebbe in ogni caso, sempre se obbligati ad effettuare questo genere di operazioni che possiamo definire sensibili, utilizzare la propria connessione dati. Questo per non incappare in potenziali e totalmente inaspettati rischi. Procedere ad esempio con pagamenti, di qualsiasi genere ed importo in specifiche condizioni vuol dire esporre i propri risparmi ai malintenzionati che potrebbero aver hackerato quella specifica rete. I rischi insomma sarebbero enormi.

La rete insomma è diventata il nostro pane quotidiano. Nello stesso tempo, però, il luogo, anche se di fatto virtuale in cui è più possibile in assoluto essere truffati. Non si contano ormai quelli che sono i raggiri, oppure i tentati raggiri che proprio in rete trovano terreno fertile. Si va dal furto di informazioni personali da utilizzare per compiere di fatto altre truffe a quello ancora più diretto dei nostri risparmi. Numerose le tecniche utilizzate dai malintenzionati. Il tutto per accedere ai nostri prodotti finanziari, il tutto chiaramente con la nostra indiretta collaborazione.

Il rischio maggiore è per quanti, chiaramente poco conoscono determinate dinamiche. Quelli che si lasciano in qualche modo abbindolare da testi dai contenuti allarmistici o totalmente fasulli, magari inerenti a qualche premio da ritirare. Il gioco insomma è tutto li, il rischio si nutre di certe debolezze, purtroppo per noi.