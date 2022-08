TIM non si lascia sfuggire l’occasione di raccogliere nuovi clienti. In vista dell’inizio del campionato di Serie A rilancia l’abbonamento a DAZN con lo sconto.

Siamo pronti per scoprire le caratteristiche del nuovo abbonamento con DAZN proposto da TIM.

Sabato 13 agosto avrà inizio il campionato di Serie A 2022/2023. Dopo la vittoria dello scudetto da parte del Milan lo scorso 22 maggio si ricomincerà a sperare che, partita dopo partita, la propria squadra del cuore possa coronare un sogno il 4 giugno 2023. Per guardare ogni match in TV occorre sapere che, come per l’anno precedente, a condividere i diritti del campionato sono DAZN e Sky. Abbonandosi a TIMVision Calcio e Sport sarà possibile visualizzare i contenuti della piattaforma streaming a prezzo scontato. La corsa all’abbonamento parte domani, 2 agosto 2022. Prepariamoci al meglio per seguire le partite più belle della Serie A.

TIM, l’offerta DAZN da non perdere

La piattaforma di sport in streaming trasmetterà ogni settimana 7 partite in esclusiva più 3 gare in condivisione con Sky. I prezzi dell’abbonamento sono diversi in base alle esigenze. Si va dai 29,99 euro del piano standard ai 39,99 euro del piano plus. La differenza di costo dipende dal numero dei dispositivi abbinabili – da due a sei – e dal numero di apparecchi che si possono collegare contemporaneamente su un evento usando reti diverse – uno a due.

Lo sconto proposto da TIM abbassa il prezzo a 19,99 euro al mese fino al 31 agosto 2023. nel costo sono inclusi tutti i contenuti DAZN più la Champions League da guardare su Infinity + la cui sottoscrizione è compresa nell’offerta. Il piano che prevede lo sconto con TimVisione Calcio e Sport è rivolta a tutti gli utenti, non solo ai clienti TIM. Il costo di attivazione sarà di 19,99 euro (9,99 euro per i clienti che possiedono TimVision Box) e si inizierà a pagare solamente dal 1° settembre 2022. Il mese di agosto, dunque, è offerto da TIM.

TimVision Calcio e Sport, cosa è incluso nel pacchetto

Con 19,99 euro al mese si potranno vedere 10 partite su 10 della Serie A per ogni turno, tutti i match della UEFA Europa League, le partite più importanti della UEFA Conference League e molti altri sport. In più tramite Infinity + si potranno seguire le 104 partite della Champions League ma anche film, serie TV e cartoni. Infine, l’abbonamento include tutto l’intrattenimento di TIMVISION. Eventi sportivi, film, produzioni originali, serie TV, il catalogo di Discovery + e Mediaset.