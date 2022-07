WhatsApp, cosa sta succedendo? Gli utenti pronti per la grande novità

Tra le app più utilizzate in assoluto in ogni parte del mondo. Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio pezzo di storia.

Senza alcuna ombra di dubbio stiamo parlando dell’applicazione forse più utilizzata in assoluto per quel che riguarda la messaggistica istantanea, lo scambio di contenuti video e audio, documenti e quant’altro. WhatsApp in pochi anni è riuscita ad arrivare alla vetta assoluta per essere una delle applicazioni più scaricate e chiaramente utilizzate al mondo. I prossimi mesi inoltre riserveranno una interessante sorpresa agli utenti.

L’obiettivo degli sviluppatori che senza sosta lavorano al miglioramento continuo ed all’arricchimento della piattaforma di messagistica in quelle che sono le opzioni e le funzionalità specifiche. Migliorare il prodotto di continuo, fare in modo che gli utenti siano sempre più soddisfatti di quello che si ritrovano davanti agli occhi. Un lavoro continuo ed efficiente insomma che ha portato la stessa app ad essere tra le preferite dagli utenti di tutto il mondo.

La nuova versione rilasciata da pochissimo tempo dell’app tanto amata dagli utenti di ogni parte del pianeta comporta una serie di vantaggi, uno su tutti che una volta selezionato offrirà una specifica modalità all’utente in questione. Il tutto orientato verso una navigazione sempre più protetta e sicura. Chattare con i propri contatti senza entrare troppo nel dettagli rispetto alle proprie impostazioni, alla propria presenza in un certo senso, tutelarsi, insomma.

Negli ultimi tempi a navigazione in sicurezza è tra le cose maggiormente ricercate dai clienti delle varie app di messagistica e non solo. Gli sviluppatori insomma sono costretti ad effettuare un gran lavoro per provare a garantire il pieno successo di determinate innovazioni per i propri clienti. Tra queste, cosi come avremo la possibilità di vedere, una sorta di continua navigazione in incognito proposta proprio dall’app WhatsApp.

WhatsApp, cosa sta succedendo? La nuova funzionalità farà impazzire gli utenti

La nuova versione beta 2.22.16.12 per Android offrirà una nuova opzione per i clienti che hanno a disposizione quel particolare sistema operativo. Quello che sarà possibile fare ha dell’incredibile se si pensa alla natura quantomeno iniziale della stessa piattaforma. Nascondere il proprio stato online, nascondere inoltre la ricezione dei messaggi per l’appunto scambiati con i vari contatti presenti nella nostra rubrica. Una serie di innovazioni insomma che consentono un tipo di navigazione maggiormente protetta.

Le impostazioni potranno essere modificate utilizzando le impostazioni presenti in alto a destra, i classici tre pallini insomma attraverso i quali è possibile andare a modificare eventualmente qualsiasi modalità d’azione con la nostra app. Il tutto però, almeno al momento appare in una fase assolutamente sperimentale per una opzione che in un certo senso figurava già sotto altro aspetto tra quelle utilizzabili con WhatsApp.

Altra opzione assolutamente interessante riguarda la possibilità, cosi come anticipato di non mostrare l’avvenuta lettura dei messaggi ricevuti. Il tutto dovrebbe servire per nascondere di fatto la propria presenza, non lasciare traccia dell’operazione eseguita, non offrire la possibilità ai nostri contatti la possibilità di comprendere o meno se abbiamo o meno letto il messaggio a noi inviato. Il tutto chiaramente per tenere segreta, come spiegato la nostra presenza.

WhatsApp, insomma continua a lavorare per esaudire al meglio le richieste dei propri utenti, per provare ad assicurare un prodotto sempre valido e fortemente efficiente. La privacy, la possibilità di scambiare messaggi d’ogni tipo, contenuti di ogni tipo. Il tutto all’interno di un contesto dinamico e di semplice lettura. Utilizzare WhatsApp è semplicissimo, oggi più facile che mai. Il tutto nei prossimi mesi sarà ancora più semplice offrendo sempre più opzioni e più vantaggi. L’app insomma si avvia ad essere intramontabile, sempre più utilizzata, sempre più amata in ogni parte del mondo.