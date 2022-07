Monete, è tra le stelle della vecchia lira: il suo valore ormai non conosce limiti

Determinate storie non fanno in tempo ad essere raccontate che subito prendono a diventare qualcos’altro. Questo succede in genere con i collezionisti. Uno spunto, una immagine e la consapevolezza che da quel momento in poi la propria vita sarà dedicata ad una passione che nasce cosi, di colpo. Oggi proprio per i collezionisti le cose sono cambiate e non poco.

In alcuni casi, le singole monete, di un determinato paese possono letteralmente ricostruire in un certo senso i tratti salienti della recente storia di quest’ultimo. Ci troviamo di fronte in molti casi ad esemplari davvero unici. Pezzi introvabili per svariati motivi. Il soggetto rappresentato, l’anno di conio, o magari un errore di produzione, un difetto di fabbrica si potrebbe dire che riesce ad aumentarne a dismisura il relativo valore. Tratti assolutamente unici.

Si diceva dei collezionisti in precedenza e di come oggi per loro oggi sia tutto cambiato. Le svariate piattaforme che offrono l’opportunità di confrontarsi con gli altri appassionati, di conoscere in tempo reale le novità offerte dal mercato, informazioni dettagliate sui pezzi di maggiore rilievo al momento. Le valutazioni delle singole monete, almeno di quelle più rilevanti storicamente. Il mercato detta le basi del successo dei singoli collezionisti, ed è li che si concentra tutto.

Le piattaforme di sui sopra, veri e propri specifici siti web offrono inoltre la possibilità di scambiare le stesse monete, di vendere ed acquistarle, attraverso operazioni private o magari all’asta. Il tutto secondo le più rigide regole e la più spiccata serietà e professionale. Oggi insomma per i collezionisti è tutto più semplice rispetto anche solo a qualche decennio fa. I tempi sono cambiati, certo, ma gli esemplari al centro dei sogni degli appassionati di tutto il mondo restano gli stessi. Un esempio? La 10 lire denominata spiga.

Monete, è la stelle della vecchia lira: la 10 lire spiga ed i suo incredibile valore

Nel caso specifico della vecchia famiglia della lira troviamo tra i pezzi maggiormente seguiti dagli appassionati di tutto il mondo questo eccezionale esemplare di 10 lire. Denominato “spiga” per l’immagine rappresentata su una delle due sue facciate, la moneta in questione è stata coniata nel nostro paese dal 1951 fino al 2000, praticamente fino all’arrivo nelle nostre vite della moneta unica europea. Realizzata in Italma, una lega molto diffusa in quegli anni, lega a base d’alluminio.

Tra gli esemplari maggiormente ricercati dai collezionisti di tutto il mondo, troviamo alcune serie risalenti al 1954. Stiamo parlando di un preciso momento storico. Di quel particolare anno infatti, una moneta da 10 lire, spiga, conservata nel migliore dei modi può arrivare a valere fino a 100 euro. Una cifra incredibile se si considera il valore nominale della stessa moneta. Da non sottovalutare inoltre anche alcuni esemplari di inizio anni novanta.

In quel caso abbiamo uno dei due versi, in seguito ad un errore di conio, capovolti. Quel particolare esemplare, ovviamente tenuto nelle più perfette condizioni può arrivare a valere oggi circa 150 euro, davvero una bella cifra insomma. Una moneta che insomma è ancora capace di sorprendere il mercato ed i suoi protagonisti. Milioni di appassionati, oggi, in ogni parte del mondo si mettono quotidianamente alla ricerca di uno degli esemplari in questione.

Cosi come anticipato, insomma, i cultori di tali collezioni, ancora oggi riescono a caratterizzare specifici percorsi di svariate monete con i propri interventi, i propri acquisti e alle relative cifre. Tali dinamiche chiaramente condizionano il mercato e determinano i valori, gli equilibri futuri. Oggi, esemplari come la 10 lire spiga, in qualche modo ancora riescono a dettare le regole, i tempi, le proprie condizioni in un certo senso. Il collezionismo di monete è vivo, oggi più che mai.