Superenalotto, si brinda: ci sono due nuovi ricchi in Italia

Il Superenalotto è ormai a tutti gli effetti il gioco preferito dagli italiani. Oggi, più che mai si gioca e si prova a svoltare una volta per tutte.

In questa precisa fase storica considerate incertezze e tutto il resto il gioco resta uno dei pochissimi mezzi capaci di far svoltare una volta per tutte un cittadino qualunque. Ci troviamo di fronte a qualcosa di mai vissuto prima d’ora, per la stragrande maggioranza dei cittadini, una situazione di profondo disagio dalla quale, forse, soltanto i milioni del Superenalotto possono tirarci fuori.

Quello che emerge in queste ultime settimane è che i bottini messi a disposizione dagli stessi giochi fanno letteralmente sognare. In una situazione, cosi come anticipato, di tale disagio, provare a mettere le mani su quella che si può letteralmente definire una montagna di soldi non rappresenta certo una cosa da poco, anzi. Parliamo di cifre capaci di risolvere ogni tipo di problema, somme di denaro che possono prendere la nostra vita cosi com’è e farne di colpo qualcos’altro.

In questo modo, per dire, il jackpot del Superenalotto diventa d’improvviso l’oggetto del desiderio di un intero paese. La dinamica in questione, chiaramente ha tutte le ragioni di questo mondo di esistere, stiamo parlando di una cifra incredibilmente alta, record assoluto per il nostro paese. Troppi soldi per una sola persona insomma, qualcosa di mai visto prima. Al momento, il bottino più ambito è fermo infatti a 245,8 milion di euro, una bella somma no?

Nel corso dell’ultima estrazione nessun “6” ha visto la luce, cosi come ormai accade da più di un anno. Una situazione che consente di conseguenza al jackpot di aumentare a dismisura estrazione dopo estrazione. Nel frattempo però, quelle che sono considerate vincite minori, certo si fa per dire, continuano in maniera altrettanto decisa a far sorridere gli italiani. L’ultima estrazione, infatti, ha regalato due “5+1” da ben 350mila euro a due fortunati giocatori.

Superenalotto, si brinda ancora: si festeggia con i 5+1 e con 5, valanga di soldi sul paese

I due fortunati giocatori che con uno strepitoso “5+1” riescono a portarsi a casa la bellezza di 350mila euro, 353.248,82 euro per la precisione. Un bottino niente male. La prima delle due vincite è stata realizzata a Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova, il biglietto fortunato è stato giocato preso la tabaccheria di Roberto Croce in Corso Matteotti 115. La seconda vincita è stata invece realizzata a Roma, al Bar Biancociliega di piazza Riccardo Balsamo Crivelli 34. Non solo i “5+1” nel corso dell’ultima estrazione, ma anche tanti altre giocate vincenti.

Di seguito riportato lo schema completo con tutte le vincite dell’ultima estrazione:

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti – 0 5 punti + Jolly 352.248,82 € 2 5 punti 20.691,54 € 11 4 punti 214,34 € 1.082 3 punti 18,58 € 37.563 2 punti 5,00 € 510.772



L’ultimo concorso cosi come anticipato ha regalato anche tante altre soddisfazioni ai giocatori italiani. Ben undici “5” sono stati infatti realizzati, ognuno di loro con un bottino pari a 20.691,54 euro. Inoltre la sorte ha visto l’estrazione tra l’altro di quattro “4 stella” da 21.434 euro. Una giornata insomma di soddisfacenti vittorie per i giocatori nostrani. Tante vincite importanti in attesa che posa palesarsi, finalmente, la più importante di tutte.

Cosi come anticipato, infatti, a mancare all’appello è sempre il tanto atteso “6” che nel nostro paese non vede ormai la luce da più di un anno. L’ultima estrazione della sestina vincente risale al maggio 2021, in quell’occasione i milioni conquistati dal fortunato vincitore furono ben 156. Si vince a Montappone, provincia di Fermo, nelle Marche. Il tanto atteso jackpot insomma è sicuramente il protagonista indiscusso delle ultime serate italiane. I giocatori con sempre più frequenza provano a sfiorare il sogno, affidandosi ai numeri di una vita a qualsiasi situazione o condizione dalla quale è possibile dar vita ad una giocata. Prima o poi, per qualcuno, il sogno dovrà pure realizzarsi.