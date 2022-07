Europei di nuoto, stanno cercando lavoratori anche su WhatsApp: meglio affrettarsi

La selezione è urgente vista la necessità di inserire nuovo personale nei primi giorni del mese di agosto.

Oggi le offerte di lavoro, arrivano anche tramite canali non propriamente istituzionali. E’ il caso dell’opportunità di lavoro prevista per gli europei di nuoto a Roma.

In questi giorni, l’annuncio ha fatto il giro dei contatti Whatsapp di molti interessati. La ricerca è urgente, vista la necessità di inserire personale per gestire l’evento.

In cosa consiste l’annuncio di lavoro

La selezione è aperta per nuovo personale da inserire per i controlli all’ingresso del foro italico, il vasto complesso sportivo dove si svolgerà la manifestazione. Nel dettaglio, il lavoro si svolgerà in due periodi prestabiliti. Il primo va dal 11 al 21 agosto, quando sono in programma gli europei di nuoto. Il secondo, invece, va dal 24 agosto al 4 settembre quando sono in programma i Masters. Lo stipendio garantito è di 5,70 euro netti all’ora.

Come candidarsi all’offerta di lavoro

Chi ad agosto resterà nella Capitale e vuole approfittarne per guadagnare qualche soldo in più potrà farlo inviando la propria candidatura a cv@onegroupitaly.com. Onegroup è l’azienda che si sta occupando della selezione del personale e di gestire tutto l’iter. Laddove la società sia ancora alla ricerca di personale provvederà a contattare il candidato per un colloquio conoscitivo. I selezionati saranno inseriti con contratto Ugl servizi per il periodo prestabilito.

Come sarà organizzato il lavoro

Il periodo di lavoro dovrebbe essere anche maggiore, visto che ci sarà da coprire anche il periodo degli allenamenti. Dovrebbe andare dall’8 agosto fino al 4 settembre. Senza alcuna interruzione. Le fasce orari vanno dalle 6 del mattino fino alle 22 della sera. In fase di colloquio poi ci sarà la possibile di selezionare i turni da fare con l’azienda. Come anticipato, la retribuzione prevista è di 5,70 euro all’ora. Questo vuol dire che per un turno standard di 8 ore la retribuzione prevista è di circa 45 euro. A questo si aggiungeranno i contributi previdenziali, che spetteranno all’azienda. La durata del contratto potrà variare in base alla necessità lavorativa.

Come diventare volontari per gli europei di nuoto

Esiste poi la possibilità, per chi fosse interessato ad un’esperienza formativa senza però una retribuzione garantita, di partecipare come volontario agli europei di nuoto. Per candidarsi è necessario compilare i campi che si trovano sul sito internet dell’evento. Sono previsti dei privilegi, come ad esempio posti riservati a bordo piscina. Oppure l’opportunità di pranzare a spese degli organizzatori, ma nessun compenso economico. Questo, nonostante il governo avesse stanziato nell’ultima legge di bilancio 5 miliardi di euro per l’organizzazione degli europei di nuoto a Roma.