Bar, è ancora conveniente aprirne uno? Quanto guadagna mensilmente e per ogni caffè

Potrebbe essere considerato addirittura un vizio per certi versi. Per molti è una immancabile abitudine di tutti i giorni.

La giornata di ogni cittadino italiano comincia bene o male nello stesso modo, prepararsi per affrontare ciò che immancabilmente ci attende e farlo nel migliore dei modi. Una ricca colazione la giusta carica per affrontare tuti gli impegni previsti e poi un rituale, perchè per molti è soprattutto quello, capace di dare una svolta decisiva per gestire al meglio tutto il resto.

Stiamo parlando ovviamente del caffè. Un rito per milioni e milioni di italiani. La bevanda forse in assoluto preferita nel nostro paese. A casa nostra oppure al bar, con la seconda opzione che per una serie di fattori è considerata assolutamente predominante. La domanda che spesso ci si pone, considerando il prezzo medio di un caffè al bar è in genere quella legata all’effettivo costo di una tazzina di quella che spesso viene considerata la cura perfetta per iniziare al meglio la propria giornata.

Partiamo con la certezza acquisita del prezzo di vendita di una tazzina di caffè. Mediamente l’importo sottoposto ai clienti dei bar di tutta Italia è di 1,10 euro. In alcuni casi il prezzo di vendita potrebbe essere di 1 euro in altri addirittura più alto di 1,10 euro. Resistono in determinate località inoltre prezzi che vanno sotto l’euro. Mediamente un bar, cosi per farci una idea riguardo la portata dell’attività in questione offre un fatturato quotidiano di 340 euro. Se consideriamo quello relativo al solo caffè parliamo di circa 143 euro, praticamente il 42% del fatturato giornaliero.

Se consideriamo, inoltre il costo dell’Iva, del caffè stesso, dello zucchero in generale al di la delle tipologie, del latte, del personale, spese d’acquisto e consumi vari potremmo stabilire che il titolare di un bar per ogni tazzina di caffè guadagna circa 0,8 centesimi di euro. Il costo del personale si aggira intorno ai 50 centesimi a tazzina. Il margine di guadagno insomma stando alle stime in questione apparirebbe di fatto relativamente basso considerato il costo del lavoro stesso.

La dolce abitudine degli italiani: ecco quanto fattura mensilmente un bar

Una analisi scaturita dai dati Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) in merito alla condizione generale dei bar del 2018 ha fatto emergere che il fatturato mensile di una simile attività si aggira intorno ai 38.700 euro. All’anno fanno circa 464mila euro. In merito poi ai prezzi richiesti per una tazzina di caffè, cosi come anticipato troviamo una situazione che potrebbe variare a seconda dell’area geografica in questione. 1,10 euro media nazionale. 1,19 euro in media a Bolzano, 1,12 euro a Brescia, Pordenone e Udine. 1,11 sempre in media invece a Padova e Bologna.

In merito ai costi complessivi inoltre possiamo dire che in totale siamo sui 10,5 centesimi per il solo caffè. 1 centesimo per lo zucchero e 0,16 centesimi per il latte. Siamo quindi sui 27,5 centesimi. Considerando il prezzo di vendita medio il margine di guadagno dovrebbe aggirarsi su 1,17 centesimi, Iva esclusa.

A questo punto, quindi, cosi come abbiamo potuto vedere è possibile calcolare quello che viene considerato il margine operativo, cioè l’importo scaturito dalla vendita del prodotto con relativa eliminazione di tutti i costi di gestione. Il margine in questione considerata la mole di caffè quotidiani di una media attività può essere considerato ad ogni modo di tutto rispetto. In definitiva si può affermare che di certo la produzione di caffè, per un bar, rappresenta un affare non indifferenti, una delle voci più interessanti di tutto il bilancio con molta probabilità. Tutto questo grazie ad una radicata tradizione che impone il caffè ad immancabile rito quotidiano.