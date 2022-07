Comprare un IPhone non è mai stato così facile: ecco le ultime offerte

Tutte le soluzioni per acquistare un telefono IPhone di ultima generazione a prezzi davvero molto convenienti.

Uno dei desideri degli italiani è quello di acquistare un telefonino iPhone. Ovviamente i prodotti della gamma Apple sono tra i più costosi della categoria.

Ecco allora che diventa fondamentale sfruttare le offerte per risparmiare qualcosa al momento dell’acquisto e fare un vero affare.

L’offerta dell’iphone 13 da 256 GB

L’offerta in questione riguarda il telefono IPhone 13 da 256 GB, il cui costo su Amazon è di 957,00 euro. Sicuramente un costo elevato, ma molto interessante se paragonato al modello di cellulare che si sta comprando. Inoltre, acquistandolo sul portale si potrà avere la spedizione gratuita a casa. Laddove il cellulare non fosse funzionante lo si potrà restituire entro un mese dall’acquisto. E’ prevista poi un assistenza clienti, disponibile 24 ore 24, che risponderà a qualsiasi quesito posto dall’utente.

Le caratteristiche dell’iPhone 13 da 256 GB

E’ impostante precisare che la garanzia IPhone è di 12 mesi, quella di Amazon invece è di due anni. Quindi per il primo anno, in caso di guasto, ci si potrà recare in uno dei centri Apple presenti in tutta Italia. Successivamente la garanzia potrà essere estesa di un altro anno con Amazon. Per quanto riguarda le caratteristiche, con la memoria da 256 GB sarà possibile utilizzare un grande spazio di archiviazione. Questo vi permetterà di salvare le foto, fare i video e scaricare tutte le applicazioni a voi necessarie.

Il telefono più venduto nell’ultimo periodo

Questo modello risulta essere tra i più venduti della sua categoria. Abbina l’eleganza del marchio Apple ad una serie di funzioni uniche. Basta pensare allo schermo OLED da 6.1 pollici, passando per la possibilità di registrare un video in 4k. Senza dimenticare il processore di ultima generazione, che permette un utilizzo veloce delle applicazioni. Ecco perché acquistare questo telefono può essere un buon affare.

Gli altri punti vendita dove trovare il telefono

Per trovare nuove offerte per l’acquisto di un telefono cellulare, oltre ad Amazon, ci si può rivolgere ai vari rivenditori presenti sul territorio. I più conosciuti sono le grandi catene come Expert, MediaWorld e altre. Dal sito istituzionale dell’azienda o recandosi nei numerosi punti vendita si potranno trovare le migliori offerte legate all’acquisto di un cellulare.

Il prestito finalizzato

Laddove non si voglia pagare l’intera somma in un’unica soluzione si può optare anche per un prestito finalizzato. Questo consiste nel rimborsare la somma dovuta in alcune rate mensili. La durata minima è di 12 rate, ma si può anche allungare il piano di ammortamento per qualche anno in più. In questa maniera si potrà acquistare un telefono di ultima generazione senza anticipare somme.