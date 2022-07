Se vuoi comprare l’auto dei sogni, non farlo in queste città: te la rubano

Acquistare una automobile è uno dei momenti che caratterizza di fatto la vita di ogni cittadino. Un momento da ricordare sempre.

Ci sono alcuni eventi nella vita di una persona che vuoi o non vuoi nella maggior parte dei casi saranno ricordati sempre. Tra questi, senza ombra di dubbio vi è l’acquisto di una automobile, nuova o meno. La particolare situazione, l’immagine in se del nuovo mezzo di trasporto generalmente fa parte di quei momenti che difficilmente si dimenticano, o che per lo meno si ricordano con affetto.

Chiaramente tutto ciò che avviene dopo andrà a caratterizzare realmente la nostra esperienza, non solo il momento dell’acquisto. Da quel punto in poi prendono il via gli interrogativi più incredibili, ognuno però dettato da logiche per niente di secondo piano. Dove tenere la nuova auto, se in strada o in garage. Quale sistema di antifurto montare sulla nostra nuova vettura, associare o meno sistemi altamente tecnologici allo stesso antifurto.

I dubbi generalmente nascono in base ad una considerazione purtroppo di natura geografica. Dati alla mano, nel nostro paese e non solo, ci sono alcune zone, alcune aree, in cui le automobili risultano essere più rubate che in altre parti e non solo. Ci sono addirittura tipologie di automobili preferite dai malintenzionati di turno. Modelli preferiti ad altri per lo smembramento e la rivendita o per altre dinamiche di certo molto discutibili.

Con i furti si alimenta il mercato nero e tante altre dinamiche di natura criminale. Una speciale classifica ha evidenziato i paesi che spiccano per il maggior numero di auto rubate in assoluto nel continente europeo. I numeri di certo non faranno piacere agli italiani ma in un certo senso conosciamo la nostra realtà e siamo ben consapevoli del fatto di non vivere nel paese più sicuro di questo mondo, anzi. I dati ad ogni modo risultano essere molto interessanti.

L’auto dei sogni? Dipende dalla città in cui vivi: ecco la classifica dei furti in Europa

Se guardiamo alla classifica in questione, che mette in risalto i numeri dei furti d’auto dichiarati in un anno troviamo ad esempio al decimo posto la Svezia con 26.280 casi. Nono posto per la Grecia, mentre all’ottavo posto troviamo la Repubblica Ceca con 28.835 furti d’auto. C’è poi l’Olanda con 34mila auto rubate in un anno. Sesta la Spagna con 36.865 furti dichiarati, mentre al quinto posto troviamo la Turchia con ben 38.325 sottratte.

Quarto posto per la Germania con addirittura 58.035 auto rubate in un anno, mentre al terzo posto si piazza il Regno Unito con 99.280 furti. Secondo posto all’Italia con 166.075 auto rubate mentre al primo posto si piazza la Francia con ben , insomma non è una ben 173.010 auto rubate durante l’anno. Chiaramente la classifica non tiene conto del dato della densità di popolazione di ogni paese, attraverso il quale, considerando il numero degli abitanti si potrebbe avere un dato complessivo assolutamente diverso.

I furti d’auto rappresentano poi quasi una rarità in paesi come la Romania e la Danimarca. Estonia, Islanda e Malta, con un bassissimo numero di abitanti inoltre possono dire in maniera altrettanto forte di riscontrare un bassissimo numero di furti sul proprio territorio. La situazione, insomma, escludendo i casi ad esempio della Romania appare abbastanza fedele e quelle che potevano essere le aspettative in questo senso. Dai insomma bene o male confermati.

Considerando inoltre il numero di abitanti, cosi come anticipato il dato appare complessivamente abbastanza atteso. Il rischio in Europa è ad ogni modo molto alto e spesso non bastano tutte le precauzioni del caso per scampare a questa fastidiosissima situazione. Un danno non indifferente se si pensa a quanto può costare oggi una auto nuova. Il rischio è comunque presente, vivo, praticamente ovunque.