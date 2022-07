I ventilatori da soffitto garantiscono un vero risparmio sui consumi: i costi

I ventilatori da soffitto sono una valida alternativa ai condizionatori? Scopriamo quanto costano e qual è il risparmio in termini di consumi.

È il momento di dire addio al caldo torrido dell’estate 2022 e installare i ventilatori da soffitto per rinfrescarsi risparmiando.

Occorre trovare una soluzione al caldo afoso cercando di non spendere una fortuna per l’acquisto dei condizionatori. Le temperature stanno toccando i 40° in tante città italiane e per la sopravvivenza è necessario ricorrere a qualche metodo refrigerante. Esistono diversi trucchi per rinfrescare una stanza ad un costo irrisorio ma contro il caldo torrido non sempre si rivelano efficaci. Un impianto condizionatore è sicuramente il metodo più veloce per scacciare l’afa ma costa caro sia l’acquisto che la manutenzione che la bolletta. E questo non è proprio il periodo per concedersi “lussi extra” dati gli enormi rincari e l’inflazione galoppante. Si potrebbe ripiegare, dunque, su un ventilatore da soffitto, più economico e dai consumi ridotti.

Ventilatore da soffitto, a quanto ammonta la spesa iniziale

Il ventilatore da soffitto permette di far circolare l’aria nella stanza provocando un gradito refrigerio. I consumi sono 15 volte inferiori rispetto al condizionatore risultando un’opzione valida dal punto di vista economico ed ecologico. In più, un ventilatore di design può diventare un oggetto d’arredamento interessante.

I costi di acquisto partono da 30 euro risultando particolarmente convenienti. Si possono comprare nei negozi di bricolage, negli store di arredi o in quelli del fai da te. I modelli tra cui scegliere sono numerosi e adatti a qualsiasi tipo di arredamento. Spesso sono completi di lampada e di telecomando per l’accensione a distanza.

I vantaggi in bolletta

Rispetto ad un condizionatore i consumi sono nettamente inferiori. Lo scarto è di circa 15 volte con il consumo del condizionatore stimato a 700 kWh e quello del ventilatore a 50 kWh. Ciò significa che le pale graveranno poco sulla bolletta rispetto all’impianto più potente dai consumi superiori. Per poter calcolare esattamente l’importo aggiuntivo installando il ventilatore da soffitto basterà moltiplicare il consumo in kWh stimato per il costo in euro dell’energia elettrica indicato nel contratto stipulato con il proprio fornitore. In questo modo si conoscerà la somma mensile da spendere per potersi rinfrescare durante le calde giornate che ci attendono nel mese di agosto.