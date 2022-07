Pensioni agosto 2022: Poste Italiane ha suddiviso il pagamento in 4 date

Inoltre, il cedolino della pensione di agosto, potrebbe essere arricchito da rimborsi che spettano al contribuente e bonus.

Mancano pochi giorni al pagamento della pensione del mese di agosto. L’Inps ha già chiarito che, nonostante il periodo estivo, avverranno regolarmente.

Seppur suddiviso in più giorni. Inoltre, la pensione di agosto potrebbe essere maggiorata con bonus e rimborsi.

Come verranno accreditate le pensioni di agosto 2022

Come anticipato, l’Inps ha comunicato che il pagamento della pensione avverrà regolarmente il 1 agosto 2022. Questo vale per chi ha l’accredito diretto su un conto corrente, sia esso bancario o postale. Chi invece vuole recarsi allo sportello postale per prelevare in contanti, deve rispettare le tempistiche programmate dall’ente. Il pagamento è stato suddiviso, in base al cognome, nei primi 4 giorni del mese. Lunedì 1 agosto i cognomi dalla A alla C, martedì 2 quelli dalla D alla K, mercoledì 3 dalla L alla P e giovedì 4 dalla Q alla Z.

Proroga del bonus 200 euro sulle pensioni di agosto

Su molte testate giornalistiche online si parla della proroga del bonus di 200 euro una tantum previsto per il mese di luglio. Ad oggi, non è prevista alcuna proroga di questa indennità. Al massimo, l’accredito potrebbe essere stato posticipato. Quindi qualora il pensionato non lo abbia ricevuto nel mese di luglio, gli verrà accreditato in quello successivo di agosto.

Rimborso 730 e bonus fiscali

Come riporta tuttolavoro24.it il cedolino della pensione di agosto potrebbe essere maggiore grazie al rimborso Irpef a seguito della presentazione del 730. Questo vale per i contribuenti che non hanno scelto il modello unico. Gli accrediti riguarderanno la restituzione dell’Irpef. Ad esempio chi ha sfruttato i bonus edilizia riceverà una detrazione pari al 50% o al 65% sulle spese sostenute negli scorsi anni. Si potrà avere il rimborso per le spese mediche o gli detrarre gli interessi passivi per il mutuo.

La scadenza per chi non ha ancora compilato il modello 730

Per chi non ha ancora provveduto alla compilazione del modello 730, potrà farlo rivolgendosi agli enti abilitati come ad esempio Caf e Patronati. In alternativa, il contribuente potrà confermare il modello precompilato. In entrambi i casi il termine ultimo per inviare la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate è fissato per il 30 settembre 2022. Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate è possibile scaricare la guida con le regole alla compilazione. Qui vengono indicati anche l’elenco dei documenti che il contribuente dovrà fornire al professionista abilitato per presentare il modello 730 in maniera corretta.