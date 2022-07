Legge 104, acquistare l’auto non è mai stato così semplice: ci sono cambiamenti

Buone notizie per i titolari di Legge 104: acquistare l’auto, infatti, non è mai stato così semplice. Ecco le agevolazioni che non ti aspetti.

Comprare l’auto con la Legge 104, in determinati casi e in possesso di certi requisiti, è sempre più facile. Ma come è possibile? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Tanti e diversi sono i costi con cui ci ritroviamo a dover fare puntualmente i conti e che hanno un impatto non indifferente sulle nostre tasche, finendo per ridurre il nostro potere di acquisto. Proprio per questo motivo è importante non farsi trovare impreparati e restare aggiornati sulle varie agevolazioni disponibili.

A tal proposito, ad esempio, abbiamo già avuto modo di vedere come i soggetti portatori di gravi disabilità che possono avvalersi della Legge 104 hanno diritto all‘esenzione del bollo auto. Ma non solo, sempre in tale ambito interesserà sapere che giungono buone notizie per i titolari di Legge 104, per cui acquistare l’auto non è mai stato così semplice. Ma come è possibile? Ecco le agevolazioni che non ti aspetti.

Legge 104, acquistare l’auto non è mai stato così semplice: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto giungono buone notizie per i titolari di Legge 104, per cui acquistare l’auto non è mai stato così semplice. Ma come è possibile? Ebbene, come riportato su Trading, comprare con l’auto con la Legge 104 è più facile. Questo in quanto si ha bisogno di produrre una documentazione ridotta rispetto al passato.

In particolare tutto ciò è possibile grazie ad una modifica arrivata proprio nel corso del 2022, con tanto di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Entrando nei dettagli bisogna sapere che hanno diritto a tali semplificazioni i soggetti che hanno la patente di guida con obbligo di adattamenti.

Legge 104, acquistare l’auto non è mai stato così semplice: occhio ai cambiamenti

A tal proposito lo scorso 13.01.2022 è arrivata la disposizione, con decorrenza dal 29 gennaio 2022, che rende più facile l’accesso a tale tipo di agevolazione. Entrando nei dettagli, come sottolineato nella risposta numero 313 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate, prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, i soggetti interessati dovevano:

“presentare sia la patente di guida, da cui risultasse l’obbligo di adattamenti, sia un verbale di invalidità o di handicap, in cui fosse evidenziata la natura motoria della menomazione“. In seguito a quanto previsto dalla disposizione in vigore a partire dallo scorso 29 gennaio 2022, invece, tutto è più semplice.

I titolari Legge 104, infatti, possono beneficiare dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4%, semplicemente presentando: “l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione”.

Ma non solo, anche “copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali”.

Come è facile notare, quindi, è stato ridotto il numero di certificati da presentare. In caso di dubbio, comunque, il consiglio è quello di rivolgersi ad un professionista del settore in modo tale da poter ottenere maggior delucidazioni in merito.