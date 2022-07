Superenalotto o investimenti, attenzione: i 5 segni più sfortunati dello zodiaco

Brutte notizie per le persone nate sotto questi segni zodiacali, in quanto sono tra le più sfortunate dello Zodiaco. Ecco di quali si tratta.

Giocare al Superenalotto o investire in azioni per le persone nate sotto questi segni zodiacali può rivelarsi poco proficuo. Questo in quanto sembra che la fortuna non sia sempre dalla loro parte. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

I soldi non sono sinonimo di felicità ma si rivelano essere senz’ombra di dubbio utili in diverse circostanze. Questo in quanto ci permettono di pagare i vari beni e servizi di nostro interesse. Proprio partendo da questo presupposto, quindi, non stupisce che siano in tanti alla ricerca di quale entrata di denaro extra, magari grazie al Superenalotto o investendo in azioni.

In entrambi i casi non si può negare che a rivestire un ruolo importante sia la dea bendata che puntualmente bussa alla porta di qualcuno, stravolgendo la sua vita. A tal proposito abbiamo già visto assieme quali sono i segni zodiacali più fortunati del 2022. Oggi, invece, ci soffermeremo su coloro che sembra la sfiga sia sempre dietro l’angolo. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Giocare al Superenalotto o investire in azioni, i cinque segni più sfortunati dello zodiaco: cosa dicono le stelle

La fortuna, come risaputo, è cieca, ma alcune volte sembra vederci davvero benissimo. Capita spesso, infatti, d’imbattersi in persone molto fortunate, in grado di ottenere in modo apparentemente semplice tutto ciò che vogliono. Dall’altro canto ci sono coloro che sembra che la sfortuna sia sembra con loro, tanto che giocare ad esempio al Superenalotto o investire in azioni può rivelarsi uno scelta non particolarmente azzeccata.

Ma di quali si tratta? Ebbene, entrando nei dettagli interesserà sapere che i cinque segni più sfortunati dello Zodiaco sono i seguenti, ovvero:

Scorpione . Le persone nate sotto questo segno zodiacale sono molto sicure, ma allo stesso tempo imprevedibili. Ma non solo, spesso sono anche sfortunate. Allo stesso tempo, però, sono sempre in grado di far fronte nel migliore dei modi ai vari problemi.

. Le persone nate sotto questo segno zodiacale sono molto sicure, ma allo stesso tempo imprevedibili. Ma non solo, spesso sono anche sfortunate. Allo stesso tempo, però, sono sempre in grado di far fronte nel migliore dei modi ai vari problemi. Capricorno . Razionali e pragmatici, le persone nate sotto il segno zodiacale del Capricorno credono poco nella fortuna, bensì sono tra i principali promotori del duro lavoro. Non stupisce quindi che si ritrovino, invece, dall’altro canto a dover fare spesso i conti con quella che può essere considerata una vera e propria sfortuna.

. Razionali e pragmatici, le persone nate sotto il segno zodiacale del Capricorno credono poco nella fortuna, bensì sono tra i principali promotori del duro lavoro. Non stupisce quindi che si ritrovino, invece, dall’altro canto a dover fare spesso i conti con quella che può essere considerata una vera e propria sfortuna. Vergine . Noti per la loro mania di controllo, proprio il fatto di voler pianificare tutto finisce spesso per entrare in contrasto con l’imprevisto, in questo caso la fortuna.

. Noti per la loro mania di controllo, proprio il fatto di voler pianificare tutto finisce spesso per entrare in contrasto con l’imprevisto, in questo caso la fortuna. Cancro . Pessimisti di natura, le persone nate sotto il segno del Cancro non amano prendersi rischi e pertanto difficilmente potranno beneficiare di colpi di fortuna.

. Pessimisti di natura, le persone nate sotto il segno del Cancro non amano prendersi rischi e pertanto difficilmente potranno beneficiare di colpi di fortuna. Acquario. Per finire, tra i cinque segni più sfortunati dello Zodiaco annoveriamo quello dell’Acquario. In grado di far fronte nel migliore dei modi ai vari cambiamenti, allo stesso tempo le persone nate sotto questo segno zodiacali tendono ad essere impaziente, finendo così per perdere alcune importanti opportunità.

Scorpione, Capricorno, Vergine, Cancro e Acquario, quindi, sono i cinque segni più sfortunati dello zodiaco. Ovviamente non è possibile stabilire a priori che le persone nate sotto questo segno zodiacale non debbano giocare al Superenalotto o puntare in azioni.

D’altronde non si tratta di una scienza esatta e a prescindere dal proprio segno zodiacale il consiglio è quello di non esagerare. In ogni caso, infatti, è bene non spendere cifre che in caso di mancata vincita possano compromettere il proprio bilancio famigliare. Questo a prescindere che si sia nati sotto la buona stella oppure no.