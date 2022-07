Acquistare casa a 1 euro: queste sì che sono vere occasioni, la lista

In molte regioni italiane o all’estero è possibile trovare delle occasioni davvero molto vantaggiose per acquistare casa.

Il periodo per gli italiani si sa non è dei migliori. I rincari degli ultimi mesi non hanno di certo agevolato una situazione economica già precaria nel nostro Paese.

Ciò nonostante, i dati pubblicati dagli esperti dicono che le famiglie italiane continuano ad investire, soprattutto nell’acquisto di una nuova casa. Alle volte è possibile trovare delle vere occasioni ed acquistare un immobile ad un costo davvero irrisorio.

Come fare per acquistare una casa ad un costo davvero molto basso

Siamo abituati ai prezzi degli immobili nelle grandi città. Dove le case costano molto e per acquistarle spesso è necessario fare una richiesta di mutuo in banca. Come è noto, i tassi dei mutui negli ultimi mesi sono saliti di parecchio e di conseguenza anche le rate che si vanno a pagare mensilmente. Ma ci sta un’alternativa molto più economica.

Laddove volessimo acquistare un immobile in un piccolo centro della provincia italiana, potremmo sfruttare il progetto delle case a 1 euro. Un costo irrisorio, che garantisce un risultato certo.

In cosa consiste il progetto case a 1 euro

Sono tantissime le persone che nel corso degli anni hanno acquistato un immobile a cifre bassissime. Il progetto nasce dai piccoli Comuni, che mettono in vendita le case per evitare lo spopolamento. La casa potrebbe essere abitata tutto l’anno oppure utilizzata per un fine settimana di relax. Basta pensare al caldo torrido di questi giorni, spostarsi in montagna permetterebbe di trascorrere qualche giorno al fresco e di mangiare cibi genuini.

Come cercare una casa a 1 euro

Cercare una casa da acquistare con un solo euro è molto semplice. Bisogna, prima di tutto, trovare la zona in cui si vuole fare l’acquisto e da qui trovare l’immobile. Per farlo è possibile utilizzare i siti internet specializzati nella ricerca di immobili. Ad esempio idealista o immobiliare.it. Solitamente è molto semplice, soprattutto in Regioni dove le case ad 1 euro sono tantissime. Un esempio è la regione Sicilia.

Come presentare la domanda

Una volta scelta la casa che si desidera acquistare bisogna iniziare la procedura per finalizzare l’acquisto. Per prima cosa bisognerà contattare l’amministrazione comunale, del Comune dove si trova l’immobile di nostro interesse. Solitamente basta una telefonata o l’invio di una mail per fissare un appuntamento che ci permetta di visionare l’appartamento. Inoltre, dal sito di idealista si possono trovare immobili ad 1 euro anche all’estero. Ad esempio Francia, Croazia e altri Paesi europei. A questo punto potremmo puntare anche un acquisto all’estero per una casa vacanze.