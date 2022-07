Pensioni di agosto 2022: l’importo potrebbe aumentare fino a 655 euro

La pensione di agosto potrebbe essere maggiorata, l’importo dipenderà dalla situazione economica del richiedente.

Ci sono buone notizie per i pensionati, che potrebbero ricevere un incremento sulla pensione di agosto 2022.

Gli aumenti dovrebbero essere di tre tipi diversi, in base alla situazione economica del richiedente. L’incremento, visti i rincari e gli aumenti del costo della vita, potrebbe dare maggiore sostegno ai pensionati.

L’aumento con il rimborso del 730

Il primo aumento che si potrebbe avere con la pensione di agosto 2022 è quello che deriva dal rimborso del 730. Alcuni contribuenti pensionati hanno maturato, per il periodo di imposta relativo all’anno 2021, dei crediti con il fisco. L’Agenzia delle Entrate provvederà ad erogare i rimborsi a partire dalla pensione del mese di agosto, proseguendo con quella di settembre. Ovviamente dipenderà dall’importo che spetta ad ogni singolo contribuente.

Il bonus una tantum di 200 euro

Il secondo aumento sulla pensione nel mese di agosto potrà avvenire attraverso l’accredito del bonus una tantum di 200 euro. La misura, è stata inserita dall’esecutivo guidato da Mario Draghi nel decreto Aiuti dello scorso 17 maggio 2022. I pagamenti da parte dell’Inps sono già iniziati con le pensioni di luglio. Ma i beneficiari, che ancora non hanno ricevuto l’accredito, potranno riceverlo nel mese di agosto. Questo per un ritardo nei pagamenti.

Chi ha diritto a richiedere il bonus di 200 euro

Questa indennità è stata riconosciuta ai cittadini con un reddito inferiore a 35 mila euro annuo. Ed è stata prevista, non solo per i pensionati, ma anche per i percettori di disoccupazione, reddito di cittadinanza, lavoratori domestici e lavoratori dipendenti pubblici e privati. Anche se, per quest’ultima categoria, il bonus dovrà essere erogato direttamente dal datore di lavoro. L’indennità è prevista una tantum ed al momento non sono previste proroghe. Quindi chi ha già ricevuto il pagamento nel mese di luglio, non lo riceverà ad agosto.

Aumento Inps con il pagamento della quattordicesima

Il terzo aumento che potrebbe interessare i pensionati nel mese di agosto 2022 è quello che deriva dall’accredito della quattordicesima. Questo, laddove l’Inps, non abbia provveduto ad erogarla nel mese di luglio. La quattordicesima mensilità è prevista per i pensionati fino ad un certo reddito e per le pensioni di tipo contributive. Infatti, potranno riceverla, i pensionati con un’età pari o superiore a 64 anni e con l’importo che dipenderà dall’anzianità contributiva.

Come verrà stabilito l’importo della quattordicesima

I redditi entro €10.224,83 potranno avere un aumento sulla pensione di agosto di 437 euro se in possesso di almeno 15 anni da dipendete o 18 anni autonomo. Oppure 546 euro se si possiede da 15 a 25 anni come dipendete oppure da 18 a 28 anni come autonomo. Inoltre, si può avere un aumento di 655 euro con oltre 25 anni come dipendete o oltre 28 anni come autonomo.

La seconda fascia di reddito si riferisce a chi percepisce una pensione fino a €13.663,10. In questo secondo caso, si prevede un aumento di 336 euro con almeno 15 anni da dipendete o 18 da autonomo. Oppure 420 euro per chi ha lavorato da 15 a 25 anni come dipendete e da 18 a 28 come autonomo. Infine, 504 euro per chi ha oltre 25 anni come dipendente e oltre 28 anni come autonomo.