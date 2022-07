Il miglior riso? Provate quello del supermercato: ecco l’ultima classifica

Parliamo di uno degli alimenti preferiti dagli italiani e di conseguenza tra i più consumati in assoluto. Ma qual’ è il migliore?

Il riso è per l’appunto uno degli alimenti preferiti dai cittadini italiani e non solo. Considerando quelle che sono le abitudini dei consumatori potremmo dire che la maggior parte del riso viene acquistato al supermercato. A questo punto però una domanda nasce spontanea, qual’ è il miglior prodotto disponibile sugli scaffali del nostro store preferito?

Chiaramente per stilare quella che potrebbe in qualche modo definirsi la classifica del miglior riso in commercio abbiamo bisogno di definire le diverse tipologie di prodotto per l’appunto disponibili. Un alimento in qualche modo versatile che si presta a numerosi utilizzi, di rapida preparazione e dal gusto insuperabile. In questi ultimi tempi però non pochi sono stati i problemi riguardanti la produzione stessa di riso con tutte le conseguenze del caso.

Il problema della siccità, ad esempio, negli ultimi tempi ha rallentato non poco la produzione stessa di riso. I prossimi mesi potrebbero presentare una bassa presenza sugli scaffali dei supermercati del tanto amato prodotto. Altroconsumo, tenendo ben presenti le caratteristiche dei vari prodotti presenti sul mercato, ha provato a dare vita ad una classifica quanto più fedele possibile alle reali caratteristiche delle varie tipologie e marche di riso disponibili.

Il miglior riso? Provate quello del supermercato: ecco qual’ è il migliore presente sul mercato

Per dare vita, cosi come anticipato alla classifica del miglior riso presente sul mercato Altroconsumo ha considerato packing, etichetta esposta e sapora, affidando la cottura del prodotto a chef professionisti. I marchi di riso analizzati sono stati nel complesso diciannove ai quali è stato dato un punteggio dall’1 al 100. La classifica che ha preso forma in seguito alla stessa analisi ha chiaramente fornito numerosi strumenti di riflessione e confronto pratico.

Al primo posto della speciale classifica stilata da Altroconsumo troviamo Mondella Md Carnaroli, con 76/100 punti, prezzo di vendita 1,76 euro. Secondo posto invece per Grandi Terre di riso Carnaroli, riso del Delta de Po IGP, prezzo 2,63 a confezione. Al terzo posto in classifica poi, Carrefour riso Carnaroli, prezzo medio 2,00 euro a confezione, con 73 punti. Una classifica che insomma chiarisce alcuni aspetti fondamentali per comprendere al meglio quali sono i prodotti di maggior qualità, spesso rilasciati anche ad un ottimo prezzo presenti sul mercato.

La classifica chiaramente non completa ma considerata per le ulteriori nove posizioni comprende altri marchi di tutto rispetto presenti nell’immenso mercato italiano che si sono però aggiudicati un punteggio più basso. I marchi in questione sono quelli che si fatto hanno superato il test di Altroconsumo:

Riso Esselunga Carnaroli (69 punti su 100)

Carosio Lidl Carnaroli (69/100)

Coop Carnaroli (68/100)

Delizie del Sole Eurospin Carnaroli (68/100)

Panigada Carnaroli (68/100)

Scotti arnaroli (68/100)

Riserva Gallo riso Carnaroli (66/10)

Aironi riso Carnaroli (65/100)

Curtiriso Carnaroli (64/100)

Uno spunto molto importante insomma per i cittadini italiani che di recente hanno visto aumentar a dismisura i prezzi di praticamente qualsiasi articolo presente al supermercato e non solo. Una situazione che rischia di crollare considerando le problematiche che ancora oggi, con il conflitto in atto in Ucraina potrebbero ricadere sulla nostra economia. Da non dimenticare inoltre, cosi come sottolineato il problema siccità anche questo molto dannoso per la produzione dello stesso riso.

A questo punto si attendono più che mai le evoluzioni dei trattati che potrebbero in qualche modo allentare la presa sugli stessi cittadini. La battaglia del grano, se cosi può essere definita rischia di mandare ad esempio in rovina svariate aziende presenti sul territorio italiano. Nel frattempo anche il riso è chiaramente in aumento. La classifica di Altroconsumo può rappresentare ad ogni modo un’ottima fonte per i cittadini italiani, soprattutto in questo particolare periodo.