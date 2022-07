Addio al Canone Rai, legalmente e per sempre: con questo televisore i 90 euro li tieni per il ristorante

Dire addio al Canone Rai è più semplice di quanto si possa sembrare. Basta acquistare il Samsung Smart Monitor M5.

È il momento di dire “ciao ciao” al Canone Rai legalmente e per sempre. Curiosi di scoprire come risparmiare 90 euro all’anno?

Uno dei tanti sogni degli italiani è non dover più pagare il Canone Rai. Risparmiare 90 euro all’anno – dal prossimo anno potrebbe diventare una somma decisamente più elevata – significa depennare una spesa dalla lista delle uscite mensili. Ad oggi, infatti, l’imposta si paga nella bolletta della luce con dilazionamento in dieci rate da 9 euro. Nel 2023 assisteremo ad un cambiamento nella modalità di pagamento e, come accennato, nell’importo ma ancora non ne conosciamo l’entità. La vera novità del momento è poter non dover corrispondere il Canone pur non rientrando tra gli esenti. Basterà effettuare un preciso acquisto e sbarazzarsi di tutti gli apparecchi audio visivi posseduti in casa per dire “ciao ciao” all’imposta sul possesso di un televisore.

Addio al Canone Rai, basta un semplice acquisto

Per poter non pagare più il Canone Rai sarà necessario liberarsi di tutti gli apparecchi audio televisivi posseduti e acquistare uno strumento innovativo. Parliamo del Samsung Smart Monitor M5 in offerta su Amazon a 199,90 euro invece di 329 euro. Uno sconto del 39% per ricevere un apparecchio moderno con cui prendere visione dei contenuti preferiti tramite piattaforme di streaming on demand.

Samsung Smart Monitor M5 consente di accedere da un unico apparecchio alle più note piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV, YouTube, Infinity + e molte altre. Il dispositivo non ha un ingresso per l’antenna TV e di conseguenza non può ricevere i canali del digitale terrestre. Ciò significa che non rientra tra gli apparecchi per i quali occorre pagare il Canone Rai.

I vantaggi del Samsung Smart Monitor M5

Il monitor di Samsung consente di avere accesso ai programmi, alle serie tv e ai contenuti preferiti senza pagare il canone Rai. Gli utenti potranno entrare e conoscere il fantastico mondo dello streaming live e dell’on demand risparmiando 90 euro (o più). Il dispositivo è di 27″, consente sia di lavorare che di godere del meritato riposo rilassandosi guardano film, documentari, sport.

Per poter ottenere l’esenzione dal pagamento dell’imposta basterà liberarsi dei dispositivi con antenna TV funzionanti e inviare il modello di autodichiarazione di esenzione entro il 31 gennaio per poter godere dello sgravio per tutto l’anno oppure entro il 30 giugno per dimezzare l’importo da pagare.