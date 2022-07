Eurospin stupisce i clienti con la sua linea di abbigliamento: ora è scontro con LIDL

Eurospin annuncia il lancio della sua linea di abbigliamento. Entra nel settore moda come diretto concorrente di LIDL.

Il mondo dell’abbigliamento sportivo apre le porte a Eurospin e alla sua nuova linea di abbigliamento pronta a stupire.

I discount sono scelti da milioni di cittadini per la convenienza offerta, la qualità dei prodotti e la varietà di articoli trattati. Presso gli store è possibile acquistare non solo genere alimentari ma tanti oggetti di uso quotidiano, elettrodomestici e gli articoli più disparati che periodicamente vengono proposti. Frutto dell’evoluzione è, poi, la vendita di una linea di abbigliamento propria. Dopo LIDL anche Eurospin si lancia in questo progetto che richiama numerosi clienti diventando una nuova icona dello streetwear. Si tratta di una linea di indumenti sportivi in edizione limitata. Scopriamo i dettagli della nuova modo e quando si potranno acquistare.

Eurospin lancia la sua linea di abbigliamento sportivo

La nuova linea Eurospin proporrà capi ispirati al mondo del tennis anni ’80. Felpe, sneakers, occhiali da sole, marsupi, visiere verranno messi in vendita dal 1° agosto. Il logo del discount sarà in evidenza e i colori predominanti saranno, naturalmente, il blu e il giallo. L’obiettivo dell’azienda è eguagliare il successo della limited edition di LIDL del 2020. I capi sono stati venduti velocemente, i clienti hanno apprezzati l’idea originale e, ora, anche Eurospin confida nella sua vasta clientela. Gli acquisti in negozio – sempre facendo riferimento all’esperienza pregressa di LIDL – sono consigliati. La successiva vendita sulle piattaforme potrebbe, infatti, prevedere un costo triplicato dell’articolo in edizione limitata. Tutti coloro che vorranno accaparrarsi un capo della linea di abbigliamento sportivo del discount dovranno, dunque, affrettarsi.

Le aspettative sono alte, verranno soddisfatte?

Il discount sta puntando molto sulla sua linea di abbigliamento e la campagna martellante lo dimostra. L’obiettivo è creare molta attesa intorno al lancio e per raggiungerlo usa immagini che rispecchiano il mood pubblicitario dei marchi streetwear. I reparti dei punti vendita si sono colorati dell’advertising dei nuovi prodotti e la curiosità dei consumatori cresce. Inoltre, Eurospin ha pensato di aumentare il coinvolgimento proponendo la creazione dei contenuti ai consumatori stessi. I protagonisti di Muschio Selvaggio, ad esempio, sono stati ingaggiati per portare avanti l’iniziativa.

Si punta, così, sul tennis – sport molto in voga tra i giovani – mentre si richiama l’attenzione dei grandi marchi. Le capsule collection di Fendi, Gucci, Balenciaga hanno fatto da apripista alle collaborazioni tra brand volte all’accumulo di un guadagno sempre maggiore. La nuova linea di Eurospin vuole emulare la strategia dei nomi noti, riuscirà nell’intento?