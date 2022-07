Allarme telefono, quello che non bisogna mai dire: i cittadini ringraziano

Al giorno d’oggi il collegamento via telefono può risultare in alcuni casi molto svantaggioso. Ecco qualche esempio concreto.

Di questi tempi, parlare al telefono, paradossalmente può rappresentare un enorme rischio per i cittadini. Sappiamo benissimo quanto il mezzo di comunicazione possa in qualche modo diventare pericoloso in alcuni casi. L’ombra del raggiro, della truffa insomma è sempre in agguato. Sistemi sempre più sofisticati e difficili da intercettare in alcuni casi.

Cosi come anticipato, insomma, al giorno d’oggi le truffe telefoniche rappresentano purtroppo una triste realtà. Sempre più spesso i cittadini si trovano coinvolti in giri di parole che nella maggior parte dei casi non portano certo a situazioni piacevoli. La prassi, la tecnica utilizzata resta in linea di massima sempre la stessa, al di la del pretesto utilizzato e del prodotto in qualche modo sponsorizzato, proposto. La verità è che in genere si fa leva sempre sulle stesse dinamiche.

In merito alle segnalazioni che puntualmente arrivano alla Polizia Postale oppure alle varie sigle che in qualche modo si occupano dei diritti dei consumatori, quindi dei cittadini. Le tecniche in voga nell’ultimo periodo nella maggior parte dei casi si rivolgono per l’appunto ai consumatori provando a vendere servizi nuovi o di maggior convenienza che in realtà di fatto poi non si dimostrano tali oppure semplicemente rappresentano tutt’altro.

Allarme telefono, quello che non bisogna mai dire: ecco come provano a truffarci ogni giorno

Nella maggior parte dei casi, questo per esperienza è noto a tutti si ricevono quotidianamente tantissime telefonate di operatori che provano a convincerci che il contratto che abbiamo sottoscritto per l’erogazione della corrente elettrica, del gas, del telefono e di qualsiasi altra cosa sia poco conveniente e quindi questi stessi rappresentanti di altre aziende sono li per offrirci un trattamento maggiormente vantaggioso. A questo punto scatta l’operazione di convincimento, nella maggior parte dei casi caratterizzata da passaggi poco chiari e veritieri.

Il cittadino dall’altra parte del telefono per non rischiare di ritrovarsi in una situazione inaspettata dovrebbe stare attento a fornire informazioni personale al sedicente operatore in questione. Proprio in quel frangente, infatti si compie il raggiro, proprio in quel momento queste persone sono pronte a sottoscrivere a nostro nome contratti che nemmeno siamo intenzionati a firmare. Quali sono le informazioni che mai e poi mai dovrebbero essere condivise al telefono? Tre su tutte, ecco di cosa parliamo.

Il cittadino insomma, per nessuna ragione al mondo, di fronte ad operatori dall’origine e dalla posizione poco chiare non dovrebbe mai fornire ad esempio luogo e data di nascita, mai fornire il codice fiscale, dal quale chiaramente è possibile risalire a nome, cognome ed a tutta un’altra serie di informazione. Infine, altra notizia da tenersi bella stretta, altra informazione certo anche quella è rappresentata dal codice Pod, una serie di numeri e lettere che di fatto identificano il nostro abbonamento del gas, corrente elettrica e quant’altro. Questi rappresenta il punto esatto in cui in casa nostra viene prelevato gas o energia elettrica per l’appunto.

Il consiglio insomma è per tutti i cittadini che non vogliono trovarsi in spiacevoli situazioni. Non fornire mai tali indicazioni che sicuramente il sedicente operatore in questione ad un certo punto prenderà a chiedere. Con quelle operazioni sarà possibile a vostra insaputa sottoscrivere un nuovo abbonamento magari per niente conveniente. Il risultato? Ritrovarsi ad essere la vittima, l’ennesima di una tipologia di raggiro ormai ben consolidata. Oggi i rischi, anche al telefono sono tantissimi. Rischi che grazie ad una semplice telefonata possono diventare ben altro.

La truffa, il raggiro, sono sempre dietro l’angolo. Massima attenzione dunque a ciò che ci viene detto al telefono e soprattutto a ciò che ci viene richiesto. I rischi sono ovunque, ma al telefono negli ultimi tempi, forse sono ancora maggiori.