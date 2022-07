Assunzioni Intesa SanPaolo: si cercano diplomati e laureati anche senza esperienza

L’istituto di credito ha aperto la selezione di nuovo personale da inserire nei team con un contratto iniziale di stage.

Intesa San Paolo sta cercando nuovo personale da inerire nel proprio organico. Lo storico gruppo bancario il 12 aprile 2021 ha realizzato la fusione con UBI banca con l’intendo di unificare e razionalizzare i processi.

Al momento è possibile candidarsi anche senza una pregressa esperienza nel settore. Le figure cercate dalla banca sono quelli di consulenti finanziari e di Imi Cib – Industry Retail & Iuxury.

L’offerta di lavoro per consulenti finanziari

Come anticipato, in primo luogo è possibile candidarsi per il ruolo di consulenti finanziari. I candidati devono aver conseguito il diploma di maturità di scuola superiore o avere una laurea in ambito economico e giuridico. La risorsa deve avere un’età non superiore ai 32 anni. Il percorso di inserimento prevede uno stage per i primi sei mesi finalizzato al superamento dell’esame OCF per poi iniziare a svolgere realmente l’attività di consulenza finanziaria.

Come candidarsi

Per presentare la candidatura è necessario accedere al sito internet istituzionale di banca Intesa Sanpaolo. Nella sezione carriera è possibile trovare le posizioni a cui ci si può candidare, da qui è sufficiente compilare i dati e allegare il proprio curriculum vitae. Qualora il candidato sia stato ritenuto idoneo verrà contattato dall’ufficio risorse umane per un colloquio digitale, che quindi si svolgerà da remoto. In seguito, ci potrà essere un secondo colloquio con i responsabili, questa volta di persona. I candidati selezionati potranno svolgere l’attività lavorativa in tutta Italia, senza limite di mandato.

L’offerta di lavoro per Imi Cib – Industry Retail & Iuxury

Le risorse che vogliono entrare nel gruppo bancario di Intesa SanPaolo e sono in possesso di una laurea in ambito economico o giuridico possono candidarsi per le mansioni di Imi Cib e Industry Retail & Iuxury. In questo caso la sede di lavoro sarà Milano e il percorso in azienda inizierà sempre con un contratto iniziale di stage. Inoltre è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, capacità analitica e di lavorare in un team. Completano il profilo una buona conoscenza dei programmi informatici e conoscenza dei mercati finanziari.

Le mansioni da svolgere

La risorsa entrerà a far parte del team dell’industry retail & luxury, per lavorare insieme ai colleghi in team per sviluppare le diverse possibilità di business nel campo della moda. Intesa SanPaolo, come fanno altre importanti aziende, aggiornano costantemente sul proprio sito le figure che stanno cercando. Ecco perché, qualora il profilo non venga ritenuto idoneo per queste mansioni, si potrà comunque essere contattati in seguito per nuove opportunità.