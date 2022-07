Bonifico, attenzione, vi è un importo massimo da non superare? La risposta non è scontata

In caso di pagamento tramite bonifico bancario vi è un importo massimo da non superare? Ebbene, la risposta non è scontata.

Tra gli strumenti di pagamento più diffusi e utilizzati sono in molti a chiedersi se vi sia un importo massimo da rispettare nel caso in cui si esegua un bonifico. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Cibo, vestiti, bollette e non solo. Ogni prodotto o servizio di nostro interesse, come noto, per essere acquistato richiede necessariamente una contropartita di carattere economico. Proprio per questo motivo non crea stupore il fatto che proprio i soldi finiscano spesso al centro dell’attenzione, così come i tanti e diversi strumenti di pagamento a nostra disposizione.

Bonifico, attenzione, vi è un importo massimo da non superare? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Come già detto sono in molti a chiedersi se vi sia un importo massimo da rispettare nel caso in cui si esegua un bonifico. Ebbene, bisogna sapere che per legge non vi è un importo a priori da rispettare. Questo in quanto ognuno di noi è libero di movimentare, ovviamente in base alle proprie disponibilità economiche, quanto denaro desidera.

Vi sono comunque, è bene sottolineare, alcune transazioni che possono destare qualche sospetto e finire sotto la lente di ingrandimento del Fisco. Questo avviene soprattutto nel caso in cui si tratti di importi particolarmente elevati rispetto al reddito dichiarato.

Per questo motivo si invita sempre ad indicare la causale, oltre che prestare attenzione all’importo stesso della transazione, onde evitare di dover fare i conti con spiacevoli conseguenze in caso di successivi controlli da parte del Fisco.

Bonifico, vi è un importo massimo da non superare? Occhio ai limiti imposti dalla banca

Se è pur vero che, per legge, non vi sono limiti da rispettare, dall’altro canto ci si può ritrovare a dover fare i conti con dei limiti imposti dal proprio istituto di credito. Dato che, ad esempio, in caso di frodi informatiche le banche devono provvedere a rimborsare i propri clienti, infatti, onde limitare i danni i diversi istituti di credito possono decidere di fissare un importo massimo da rispettare.

Ad esempio i clienti Unicredit, Bnl e Banca Mediolanum devono fare i conti con un limite per il bonifico istantaneo pari a 15 mila euro. Nel caso delle banche Credem e Sanpaolo, invece, è previsto un limite massimo pari a 25 mila euro.

Anche se per legge non vi sono particolari limiti da rispettare quando si eseguono dei bonifici, quindi, dall’altro canto è possibile ritrovarsi a dover fare i conti con dei limiti imposti dalla propria banca. Il consiglio pertanto è quello di rivolgersi al proprio istituto di credito in modo tale da poter ottenere maggior informazioni in merito.