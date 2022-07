Trenitalia cerca personale in queste regioni, e non ci vuole una laurea: come candidarsi

L’offerta è rivolta a diplomati e neo diplomati anche senza esperienza nel settore dei trasporti pubblici.

Il gruppo ferrovie dello stato ha aperto le selezioni per inserire nuovi dipendenti in azienda. Trenitalia, fondata nel 1905 da oltre un secolo garantisce il trasporto pubblico nel nostro Paese. Oggi rappresenta la principale società italiana per il trasporto ferroviario.

Le posizioni a cui potersi candidare sono quelle di capotreno e customer advisor. Mentre le Regioni in cui è possibile inoltrare la domanda sono il Lazio, il Friuli Venezia Giulia e le Marche.

I requisiti per candidarsi

I requisiti per potersi candidare sono aver conseguito il diploma di scuola superiore in uno degli indirizzi elencati nel bando. Avere un’età anagrafica inferiore ai 30 anni, essere residenti in una delle regioni in cui è aperto il bando ed essere in possesso di una conoscenza della lingua inglese del livello B2. Inoltre, viene specificato che il voto con cui si è conseguito il diploma verrà considerato un requisito preferenziale.

Condizioni contrattuali

Le nuove risorse entreranno in azienda attraverso un contratto di apprendistato professionalizzante. In materia, il legislatore, prevede che questo tipo di contratto abbia una durata minima di 6 mesi e massima di 3 anni. Al termine, saranno poi le parti a decidere per la trasformazione. Per quanto riguarda le mansioni, il capotreno sarà a bordo durante il viaggio, tutelando lo spostamento dei viaggiatori. Il customer advisor invece è sempre un punto di riferimento per i passeggeri ma opera all’interno della stazione ferroviaria.

Come candidarsi

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura direttamente online, accedendo al sito istituzionale di Trenitalia. Sul sito dell’azienda, in fondo alla home page, si trova la voce lavora con noi. A questo punto, cliccando sull’annuncio a cui si è interessati sarà possibile compilare i campi relativi all’anagrafica e al proprio percorso formativo. Al termine di questa fase, sarà possibile allegare il proprio curriculum vitae e inoltrare così la propria candidatura.

La scadenza del bando

Attenzione però, il termine ultimo per inoltrare le domande è per il prossimo 15 luglio 2022. Trenitalia, come molte grandi aziende, spesso avvia l’iter di selezione del nuovo personale, in base alle mansioni che intende andare a coprire. Anche laddove, questa selezione non fosse andata a buon fine, una volta registrati sulla piattaforma si potrà comunque essere contattati in seguito.