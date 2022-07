Rottamazione, saldo e stralcio: ultima chiamata, la scadenza è vicinissima

Rottamazione e saldo e stralcio, occhio alla data! C’è ancora poco tempo a disposizione per effettuare i pagamenti.

Rottamazione e saldo e stralcio, c’è ancora poco tempo a disposizione: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, coloro che devono pagare le rate di rottamazione ter e saldo e stralcio delle cartelle è meglio che si affrettino. Questo in quanto hanno ancora poco tempo a disposizione. Ma qual è la data da segnare sul calendario?

Ebbene si tratta del 31 luglio. Proprio questo, infatti, è il termine ultimo per pagare le rate di rottamazione ter e saldo e stralcio delle cartelle. Come accade per ogni scadenza della pace fiscale, comunque, è bene sapere che vengono presi in considerazione i cinque giorni di tolleranza. Questo vuol dire che a conti fatti la data da segnare sul calendario è quella dell’8 agosto.

Entrando nei dettagli ricordiamo che la scadenza fissata alla fine del mese in corso è rivolta ai contribuenti che sono rimasti indietro con il pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio del 2021. Dovranno quindi effettuare il pagamento coloro alle prese con rate la cui scadenza originaria era fissata al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2021.

Per poter effettuare i pagamenti in questione, quindi, i soggetti interessati devono utilizzare i bollettini già inviati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Diverse le modalità di pagamento disponibili, come ad esempio internet banking, oppure presso uffici postali o rivolgendosi alla propria banca di riferimento.

Ma non solo, anche tabaccherie, circuito Sisal e Lottomatica, sportelli ATM abilitati al servizio oppure attraverso l’App Equiclick o PagoPa. A prescindere dalla modalità di pagamento preferita è bene affrettarsi e ricordarsi di effettuare i pagamenti in tempo, in modo tale da non perdere i benefici della pace fiscale.