Scuola, le migliori gomme per cancellare: attenzione al rapporto qualità-prezzo

In vista della riapertura delle scuole conviene individuare le migliori gomme per cancellare, facendo attenzione al rapporto qualità-prezzo.

Le gomme per cancellare sono degli strumenti indispensabili sia per chi va a scuola e per chi esegue lavori utilizzando il lapis. Grazie questo strumento, infatti, è possibile correggere eventuali errori, senza lasciare traccia sul foglio bianco. In commercio esistono molte tipologie di gomme, tutte diverse tra loro. Quali sono le migliori?

Alcune gomme bianche prodotte dalle grandi aziende di materiali di cancelleria hanno un ottimo rendimento, ma spesso presentano costi davvero eccessivi.

Per fortuna in commercio esistono gomme di vario genere, che permettono di coniugare al meglio l’efficienza al risparmio.

Sono indubbiamente da evitare le gomme colorate e profumate. Questo tipo di prodotto infatti, nella maggior parte dei casi, ha una resa davvero bassa, risultando davvero poco funzionali.

Le migliori gomme per cancellare: il test che ha coinvolto 200 persone

Ogni volta che arriva settembre, milioni di famiglie devono fare i conti con la riapertura della scuola e le spese da sostenere per l’istruzione. Anche chi sceglie la scuola pubblica, che non prevede il pagamento di rette mensili per la frequentazione, deve sostenere esborsi relativi all’acquisto del materiale necessario allo studente.

La questione si presenta fin dalla prima elementare, quando il giovanissimo studente deve andare in aula con diversi prodotti di cancelleria: matite colorate, pennarelli, penne cancellabili, lapis, temperamatite, righello, colla, forbici e, ovviamente, la gomma per cancellare.

Si tratta di pezzi di cancelleria necessari, ai quali poi occorre aggiungere il costo di quaderni, copertine, etichette, astucci, zaini, etc.

Insomma, la gomma sicuramente è uno degli elementi indispensabili che non può mancare nell’ astuccio di un bambino o di un ragazzo.

Per questo motivo si è deciso di testare i prodotti presenti attualmente in commercio, per individuare le migliori gomme da cancellare. Le bianche sono sicuramente le più diffuse e quelle più indicate. A quanto pare, infatti, questo tipo di gomma risulta morbida e cancella bene con il minimo sforzo.

Il test è stato condotto in collaborazione con una giuria di oltre 200 consumatori, che hanno messo alla prova diversi prodotti, valutando specifiche caratteristiche.

Ad ogni consumatore, è stato consegnato un questionario da compilare dopo aver utilizzato i prodotti.

Per evitare di influenzare il consumatore, si è deciso di far testare le varie gomme senza comunicare le marche e facendo in modo che non fossero riconoscibili.

Il risultato del test

I risultati ottenuti, dopo aver testato decidi di gomme tra quelle presenti in commercio, ha dimostrato che le gomme bianche sono sicuramente quelle più utilizzate e apprezzate. Quasi la totalità dei partecipanti al test ha dichiarato di usare gomme bianche e di acquistarle per i loro figli.

Il materiale testato dai giudici presentava caratteristiche molto diverse, ma c’è un aspetto, al tatto, che è particolarmente apprezzato dai consumatori: la morbidezza della gomma.

Anche la maneggevolezza e la flessibilità rappresentano due aspetti fondamentali per i consumatori.

Sono risultate particolarmente apprezzate le gomme con i bordi smussati, che risultano piacevoli da maneggiare.

Invece, hanno ricevuto una valutazione negativa le gomme con una consistenza troppo dura, simile alla plastica. Anche quelle con una superficie troppo scivolosa o farinosa non sono state apprezzate.

Infine, dal test è emerso che la caratteristica che deve avere una buona gomma per poter essere definita di qualità riguarda la capacità di cancellare alcune porzioni di carta, in maniera rapida e senza lasciare tracce o aloni.

Infatti, tutte le gomme che richiedono ripetute sfregature per rimuovere le scritte sono state giudicate in maniera negativa. Lo stesso vale anche per le gomme da cancellare che lasciano segni della cancellatura sul foglio.

Sono state bocciate anche tutte le gomme che producono eccessivi residui della cancellatura.

In generale, nessuno dei prodotti testati è stato bocciato in maniera categorica, anche se ognuno di essi ha ottenuto valutazioni differenti. In compenso, si è riusciti ad avere l’identikit della gomma perfetta.