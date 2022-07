Assegno unico, i pagamenti di luglio 2022: le date da segnare sul calendario

Occhio ai pagamenti di luglio 2022 dell’assegno unico universale per i figli. Ecco le date da segnare sul calendario.

Anche nel corso del mese di luglio verranno effettuati i pagamenti dell’assegno unico universale per i figli. Entriamo quindi nei dettagli per vedere quali sono le date da segnare sul calendario e tutto quello che c’è da sapere in merito.

I figli sono pezzi di cuore. Basta un loro sorriso, in effetti, per sentirsi subito meglio e affrontare nel migliore dei modi la giornata. Oltre all’aspetto affettivo, che non conosce limiti, però, bisogna fare i conti anche con quello economico. A tal proposito, in effetti, abbiamo già visto come mantenere e crescere un figlio comporti dei costi non affatto indifferenti.

A partire dall’alimentazione fino ad arrivare all’istruzione, d’altronde, sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio. Proprio in tale ambito non stupisce che siano in molti ad attendere con impazienza i pagamenti di luglio dell’assegno unico universale per figli. Ma quando verranno erogati? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Assegno unico, occhio ai pagamenti di luglio 2022: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, anche nel corso del mese di luglio 2022 avranno luogo i pagamenti dell’assegno unico universale per i figli. Quest’ultimo, ricordiamo, destinato ai nuclei famigliari con figli aventi un’età compresa tra i sette mesi della gestazione fino ai 21 anni di età a carico dei genitori.

Misura che ha fatto il suo debutto proprio nel corso del 2022, sono in molti a chiedersi quando verranno effettuati i relativi pagamenti. Ebbene, in base alle ultime informazioni disponibili in merito, sembra che l’erogazione dell’assegno in questione sia partita lo scorso 8 luglio, con i primi pagamenti che verranno accreditati nella settimana in corso.

Per quanto concerne i percettori di reddito di cittadinanza, invece, i pagamenti dell’assegno unico per i figli verranno effettuati in modo automatico assieme al sussidio in questione. Entrando nei dettagli, quindi, le date da segnare sul calendario, per quanto riguarda i percettori del reddito di cittadinanza, sono il 15 luglio per i nuovi beneficiari.

Coloro che già percepivano il reddito di cittadinanza, invece, devono attendere in genere il giorno 27 del mese. In caso di dubbio, comunque, si consiglia di accedere, attraverso le proprie credenziali Spid, Cie o Cns alla propria area personale sul sito dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

In questo modo è possibile ottenere maggior informazioni in merito e soprattutto sapere quando verrà erogato il pagamento dell’assegno unico universale per figli nel corso del settimo mese dell’anno 2022.