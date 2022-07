Sostituzione caldaia con legge 104: l’incredibile opportunità di cui nessuno parla

Le persone affette da disabilità grave e i familiari che se ne prendono cura hanno diritto alla sostituzione caldaia con legge 104?

La legge prevede una serie di agevolazioni e benefici rivolte in favore delle persone affette da disabilità grave e dei familiari che se ne prendono cura, i cosiddetti caregiver.

Il soggetto che è titolare di legge 104 può avere agevolazioni sull’acquisto di un veicolo, per l’acquisto la concessione di protesi o ausili, per l’abbattimento delle barriere architettoniche e così via.

In molti casi, la legge 104 permette di sfruttare la cosiddetta IVA agevolata al 4% sull’acquisto di beni. Inoltre, è prevista anche una detrazione IRPEF del 19% su alcuni costi sostenuti.

Scopiamo se, comprando e installando una caldaia nuova è possibile sfruttare le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge 104.

Sostituzione caldaia con legge 104: cosa dice la legge?

Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate la sostituzione della caldaia, e di tutti gli altri strumenti di controllo della temperatura ambientale, non rientrano nell’elenco delle agevolazioni concesse dalla legge 104.

Pertanto in caso di sostituzione della vecchia caldaia con una nuova, il titolare di legge 104 non avrà diritto né all’Iva agevolata al 4% né alla detrazione IRPEF del 19%.

Tuttavia, la sostituzione di una caldaia rientra negli interventi che danno diritto all’Ecobonus, così come stabilito dalla legge numero 234, articolo 1, comma 37, del 30 dicembre 2021.

L’Ecobonus, infatti, è un beneficio offerto sotto forma di detrazione fiscale riconosciuta in fase di dichiarazione dei redditi. Per usufruire del suddetto beneficio è necessario sostenere le spese per l’acquisto e l’installazione di una vecchia caldaia con una nuova di classe energetica A.

Come funziona l’Ecobonus?

L’Ecobonus è una grande opportunità che può essere sfruttata dalla totalità dei cittadini. Per questo motivo, la legge 104 non prevede delle agevolazioni speciali per i portatori di handicap o per i familiari che se ne prendono cura, che intendono sostituire la caldaia.

Infatti, per queste categorie di persone è possibile accedere all’Ecobonus valido per tutti.

Nel caso in cui dovesse essere necessario sostituire la vecchia caldaia con una caldaia di classe A, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il contribuente può optare per tre diverse soluzioni: