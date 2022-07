Assegno da 1.700 euro al mese, per sempre: il reddito di base è già partito

Nel mondo esiste un’enorme disparità economica. Tra persone che navigano nel l’oro e persone poverissime: arriva il reddito di base.

Da tempo si sente parlare di reddito universale europeo. Si tratta di un’iniziativa che ha lo scopo di abbattere le enormi discrepanze in ambito economico, permettendo a tutti i cittadini della Comunità Europea di vivere un’esistenza dignitosa.

Per ora sembra essere solo una proposta o meglio un’iniziativa della Commissione europea. Non si sa se e quando diventerà realtà. Nel caso in cui il reddito di base dovesse entrare in vigore, tutti i cittadini dei singoli stati membri otterrebbero un contributo mensile sicuro, che gli permetterebbe di vivere in maniera dignitosa.

Nel frattempo in Galles qualcosa si muove e i giovani che decidono di lasciare casa dei genitori, riceveranno addirittura un assegno mensile di 1.700 euro.

Sebbene per ora si tratti solo di un’iniziativa, per entrare in vigore basterebbero un milione di firme, un referendum e i decreti attuativi. In pratica, si tratta di un percorso molto lungo e di difficile, ma non impossibile. Ma scopriamo insieme di cosa si tratta.

Arriva il reddito di base: cos’è e come funziona?

Da tempo si parla del reddito universale europeo, ovvero un reddito di base che permetterebbe a tutti i cittadini della Comunità Europea di ricevere un assegno mensile.

Lo scopo di questa misura sarebbe quello di garantire un’equa esistenza a tutti, evitando quelle enormi discrepante che esistono attualmente.

Sono anni che si parla di questa che è una vera e propria rivoluzione, ma per ora si tratta solo di un’iniziativa della Commissione europea.

Proprio quest’ultima ha fatto sapere che, per l’entrata in vigore del reddito universale europeo, bisognerà attendere alcuni anni. Intanto, servono un milione di firme da parte dei cittadini, poi sarà necessario organizzare un referendum e successivamente dei decreti attuativi.

Il reddito di base permetterebbe alle famiglie e ai cittadini di avere un contributo mensile sicuro e fisso. Un modo, che permetterebbe di riuscire a sopperire alla mancanza di lavoro, alla digitalizzazione e a tutti quei processi che stanno sostituendo l’uomo in alcune mansioni lavorative.

Attualmente il reddito universale europeo non è ancora regolarizzato da una normativa. Per questo motivo, è difficile stabilire quale potrebbe essere l’importo dell’assegno mensile.

Si è sentito spesso parlare di un importo di circa €640 al mese, ma si tratta solo di un’ipotesi. Di fatto spetterà ad ogni singolo Stato effettuare il calcolo dell’assegno, tenendo in considerazione la retribuzione media mensile.