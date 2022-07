Gratta e vinci, improvvisamente milionario: a Condove è passata la dea bendata

Non è solo il Comune piemontese fortunato, nell’ultima settimana ci sono state ben sei vincite di importi rilevanti.

Condove, piccolo Comune di circa 4.500 abitanti in provincia di Torino, è stato baciato dalla fortuna. Il Comune piemontese, nella giornata di giovedì 7 luglio, ha fatto registrare una vincita milionaria.

Non si conosce il nome del fortunato vincitore e tantomeno quello della tabaccheria nella quale è stato acquistato il gratta e vinci. Si conosce però l’importo della vincita, 1 milione di euro, che è stata ottenuta con un gratta e vinci del costo di 20 euro. Il biglietto fa parte della nuova serie “nuovo 100 X” che prevede una vincita massima di 5 milioni di euro.

Che cos’è il gratta e vinci

Il gratta e vinci è una lotteria istantanea che si può giocare in tutte le ricevitorie, tabaccherie, edicole e aree di servizio. E’ entrato in vigore con il decreto ministeriale numero 183 del 12 febbraio del 1991 ed è disciplinato dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli. In Italia, le lotterie istantanee nazionali, sono state distribuite per la prima volta il 21 febbraio del 1994. L’intendo era quello di introdurre un gioco che permettesse di conoscere in maniera immediata il risultato. E’ importante, però, ricordare di giocare sempre in maniera responsabile.

Come riscuotere la vincita

Le vincite sono suddivise in vincita bassa fino a 500 euro, vincita media da 501 euro a 10 mila euro e vincita alta per gli importi superiori a 10 mila euro. Le vincite di importi fino a 10 mila euro vengono accreditate direttamente sul conto corrente del vincitore. Mentre le vincite più alte potranno essere riscosse presso l’ufficio premi di lotterie nazionali s.r.l. oppure in una filiale del gruppo Intesa San Paolo. Il vincitore dovrà esibire il biglietto vincente, il codice univoco della giocata, la carta d’identità e il codice fiscale. Per le vincite maggiori viene applicata una ritenuta del 20% sulla parte che eccede il valore di 500 euro.

Le vincite dell’ultima settimana

La già citata vincita di Condove, non è l’unica che è stata registrata questa settimana in Italia. Le vincite importanti in questa settimana sono ben sei. La vincita più alta è stata fatta registrare a Matera con due milioni di euro, grattando il miliardario mega. Segue la vincita di un milione di euro di Condove ottenuta con il nuovo 100X. Infine, ci sono state quattro vincite da 500 mila euro registrate ad Anzio nel Lazio, a Numarinis in Sardegna, a Malo in Veneto e a Lamezia Terme in Calabria.