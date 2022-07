Dire addio a blatte e scarafaggi non è mai stato così facile: i rimedi naturali

Blatte, scarafaggi e altri insetti possono rappresentare un vero incubo nelle nostre case, con dei rimedi semplici si può risolvere.

Gli insetti che possono entrare in casa nostra sono molti. Alcuni di questi certamente non sono desiderati, soprattutto quando si parla di blatte e scarafaggi.

Per proteggere la nostra abitazione da visite indesiderate esistono però alcuni rimedi naturali davvero molto efficaci.

I trucchi per allontanare blatte e scarafaggi

In generale, queste tipologie di insetti si fanno vedere maggiormente di sera e si nascondono in luoghi asciutti e caldi. I rimedi per tenerli lontani sono diversi.

Partiamo dal bicarbonato, il suo utilizzo è efficace soprattutto contro le blatte, che mangeranno l’ingrediente ma per loro sarà nocivo. In alternativa, si può utilizzare la pianta di Alloro. Questi insetti non sopportano l’odore che essa emana. Altra soluzione può essere il Sapone di Marsiglia, che per noi emana un ottimo profumo mentre il suo aroma è odiato da questi animali. Si potrà lavare l’appartamento con il prodotto, la casa sarà pulita e gli insetti andranno via. Altro rimedio è quello di utilizzare alcuni aromi che solitamente vengono utilizzati quando si sta cucinando nei cibi, come ad esempio: l’aglio, la cipolla e il rosmarino.

La cipolla è un ottimo rimedio naturale contro gli scarafaggi. Il suo odore li infastidisce molto. Si potrà metterla sul balcone o sulle finestre in modo da far sentire il suo odore. Stessa cosa vale per l’aglio, il suo odore forte è un ottimo repellente per questa tipologia di insetti. Basterà posizionarlo nei posti di ingresso che il gioco è fatto. Infine, il rosmarino, anche lui con il suo aroma può essere utilizzato per non ricevere visite indesiderate. Basterà una pianta sul balcone.

I rimedi contro le formiche

Seppur innocue anche avere la casa piena di formiche non fa piacere. Ci sono dei rimedi naturali che possono essere adottate anche contro di loro. Prima di tutto l’aceto, basterà spruzzare un mix di acqua e aceto per liberarsi della loro presenza. Attenzione però a non utilizzarlo sui pavimenti in marmo o in pietra naturale. Altro ingrediente utile è il caffè, bisognerà spargere i chicchi di caffè nei posti dove si vede la loro presenza. Altri rimedi utili possono essere la cannella e l’aglio. L’aglio può essere sicuramente molto utile contro gli insetti, ma bisogna fare attenzione a quando si prepara l’infuso con l’acqua. Il suo odore forte potrebbe creare fastidio anche alle persone in casa. Infine, contro le formiche si può utilizzare anche la menta e l’alloro, posizionando una loro foglia dove si è formato il gruppetto di formiche.