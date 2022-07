Bancomat, attenti al messaggio prima del prelievo: può cambiare tutto

Attenti al messaggio che compare allo sportello prima di effettuare il prelievo con il bancomat.

Ogniqualvolta si decide di prelevare dei soldi con il bancomat è bene prestare attenzione al messaggio che appare sullo sportello. Ma di cosa si tratta e cosa sta succedendo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Alimentazione, vestiti, istruzione dei figli, ma anche carburante e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio al fine di pagare i vari beni e servizi di nostro interesse. Allo stesso modo tanti sono gli strumenti di pagamento disponibili tra cui poter scegliere.

A tal proposito abbiamo già visto che si assiste ad una nuova stretta anti evasione fiscale che prende di mira in particolar modo i prelievi con bancomat. Ebbene, proprio soffermandosi su quest’ultimo si invita a prestare attenzione al messaggio che compare allo sportello prima di effettuare il prelievo con il bancomat. Ma di cosa si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bancomat, attenti al messaggio prima del prelievo: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto è bene prestare attenzione al messaggio che compare allo sportello prima di effettuare il prelievo con il bancomat. Ma di cosa si tratta e cosa sta succedendo? Ebbene, come in molti avranno potuto notare, quando si effettua un prelievo al bancomat appare un nuovo avviso prima che si termini la transazione in corso.

Entrando nei dettagli ciò avviene nel momento in cui si deve decidere se si vuole o meno la ricevuta. In particolare affianco alla scritta “no” viene aggiunta la dicitura “scelta ecologica”. Una piccola e semplice scritta, ma estremamente importante.

Quest’ultima, infatti, serve a far riflettere le persone sull’importanza di evitare, ove possibile, di stampare lo scontrino in questione. Essendo realizzato in carta termica non riciclabile, infatti, anche la ricevuta del bancomat può provocare danni alla natura.

Proprio per questo motivo, in un’ottica di salvaguardia dell’ambiente ecco che prima di effettuare un prelievo con il bancomat compare questa scritta sullo sportello che non passa di certo inosservata.